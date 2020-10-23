Над городом нависнет «русский стиль»? На недавнем заседании рабочей группы по проведению мониторинга деятельности резидентов свободного порта Владивосток было рассмотрено 12 проектов, которые бизнесмены намерены реализовать в приморской столице. Эксперты одобрили только часть из них.

В пресс-службе мэрии сообщили, что в совещании приняли участие специалисты управлений градостроительства, муниципальной собственности, других управлений, а также Корпорации развития Дальнего Востока.

Часть проектов, имеющих экономическое и социальное значение, рабочая группа поддержала. Среди них – строительство многоквартирного дома на ул. Харьковской, 1, объект придорожного отдыха «Мотель» на ул. Коммунаров, 33, дом бытовых услуг на Невельского, 3, а также отель «Форт Росс» в русском стиле на ул. Всеволода Сибирцева, 67.

Отель «Форт Росс» представлен резидентом СПВ «Дрим Скай». По проекту это 9-этажное здание, шесть верхних этажей которого расположены над уровнем улицы Всеволода Сибирцева, которую в народе называют проспектом Красоты. Помимо гостиничных номеров в здании будут предусмотрены паркинг, коммерческие помещения, фитнес и спа, аптека, мини-маркет. Как отметил глава Владивостока Олег Гуменюк, для строительства необходимо обязательно согласовать объект с Инспекций по охране объектов культурного наследия Приморского края.

Был в целом поддержан проект строительства спортивного комплекса в Снеговой Пади (его готов реализовать резидент СПВ компания «Примспортхолл»), однако на земельном участке, который просит предприниматель, по генплану должна быть в перспективе построена школа. Мэрия готова рассмотреть все возможные варианты, чтобы помочь инвестору реализовать очень нужный городу проект.

Не повезло очередному проекту рыбного рынка во Владивостоке. Его строительство в районе улицы Татарской, идею которого представило ООО «ВПЛК», было отклонено, так как в планах у администрации Владивостока – создание здесь, на побережье, большой благоустроенной пляжной зоны.

«Владивосток – морской город, и наша задача – поэтапно привести в порядок как можно больше прибрежных территорий, чтобы жители могли здесь с комфортом отдыхать, – заявил глава города. – Район Татарской – в числе таких территорий, где работы могут начаться уже в следующем году».

Серьезные сомнения вызвал проект строительства жилых домов в районе ул. Русской, 75, который представило ООО «Владпрофит-строй». Земельный участок имеет назначение «гаражи», однако предприниматель обратился с заявлением об изменении вида разрешенного использования и предоставлении его в аренду без проведения торгов. Но в гаражах и парковках в городе также есть немалая нужда. И есть ли смысл лишать горожан одного, чтобы построить на этом месте другое?

«От жителей этого района мы уже сейчас получаем немало жалоб на ваш проект, – подчеркнул Олег Гуменюк. – Будем обсуждать, только если старшие по дому и все граждане большинством голосов поддержат стройку. Пока нет никаких оснований даже рассматривать этот вопрос».

Ряд проектов был отклонен по причинам несоответствия градостроительным нормам, отсутствия проектов планировки, наличия прав третьих лиц на земельный участок и другим.

Напомним, что цель деятельности рабочей группы – обсудить проекты, предлагаемые резидентами, оценить, насколько они важны и интересны для развития города, а также соответствует ли размещение объектов градостроительным документам.

Кстати

На минувшей неделе, 15 октября, принят Федеральный закон № 318-ФЗ, который отменил преференции по предоставлению земельных участков резидентам свободного порта Владивосток без торгов. После вступления его в силу – с 25 октября – землю для своих инвестиционных проектов резиденты смогут приобретать на общих основаниях – на аукционах.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru