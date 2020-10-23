Снайпера увековечили в бронзе Бюст Героя Советского Союза гвардии капитана Василия Зайцева торжественно открыли во Владивостоке

Скульптуру легендарного стрелка установили в районе дома № 72 на улице Светланской, рядом с историческим зданием штаба тыла Тихоокеанского флота.

Знаменитый снайпер 62-й армии Сталинградского фронта несколько лет был начальником финансовой части одного из соединений подводных лодок ТОФ, базировавшихся в бухте Преображения. А службу в составе флота он и вовсе начинал писарем артиллерийской батареи в 1937 году. Потом была учеба на острове Русском в военно-хозяйственной школе. Об этом участникам торжественного митинга рассказал заместитель командующего Тихоокеанским флотом по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Владимир Копосов.

– В Приморье и встретил войну коренной уралец из семьи промысловиков-охотников, – отметил генерал. – И забросал свое командование рапортами с просьбой о переводе в действующую армию. Лишь после пятого рапорта старшине 1-й статьи пошли навстречу и командировали в 284-ю стрелковую дивизию. С сентября 1942 года вместе с другими тихоокеанцами он защищал город на Волге. Это ему принадлежит знаменитая фраза: «Для нас за Волгой земли нет. Мы стояли и будем стоять насмерть!»

И вот здесь пригодилось его мастерство охотника – умение часами выжидать добычу, видеть ее за сотни метров и с одного выстрела из обычной винтовки Мосина поражать цель. На деревянном прикладе лихого стрелка не хватало места для зарубок. Командование фронта вместе с медалью «За отвагу» вручило снайперу и оптический прицел к новенькой трехлинейке. После этого подарка счет убитых солдат и офицеров вермахта в иные дни исчислялся десятками. А всего за полгода боев Василий Григорьевич уничтожил 225 (по другим данным, 226) фашистов, в том числе 11 снайперов. Особенно его прославил снайперский поединок с начальником школы снайперов Германии полковником Хайнцом Торвальдом. За серию этих побед в декабре 1942 года Василию Зайцеву присвоили звание Героя Советского Союза.

А уже в январе 1943 года снайпер Зайцев от разрыва мины получил тяжелейшее ранение и на несколько месяцев ослеп. Лишь после нескольких операций удалось частично восстановить зрение. Опытный воин не покинул действующую армию и сам стал учить искусству будущих снайперов, был удостоен чина офицера и Великую Победу встретил в звании гвардии капитана 8-й гвардейской армии. В мирное время его приглашали консультантом при создании снайперской винтовки СВД (Драгунова), которая после нескольких модернизаций по сию пору стоит на вооружении частей специального назначения.

А сам Василий Григорьевич занялся сугубо мирным делом – окончил институт текстильной и легкой промышленности, возглавлял швейную фабрику, был директором техникума.

В Приморье прославленный снайпер приезжал еще один раз. И вот теперь навечно запечатлен в бронзе. К его основанию действующие офицеры и ветераны ТОФ, юнармейцы и представители общественности Владивостока возложили хвойную гирлянду и живые цветы. В честь героя Великой Отечественной войны Василия Зайцева прозвучал трехкратный оружейный салют в исполнении морских пехотинцев ТОФ.

– Бюст отлит в Москве по чертежам ведущего скульптора военной студии художников имени Грекова Алексея Чебаненко, – рассказал корреспонденту «В» руководитель Приморского отделения Военно-исторического общества России капитан II ранга в отставке Эдуард Смирнов. – Мы ждали автора в нашем городе воинской славы, однако срочная работа над памятником маршалу Ивану Черняховскому задержала Алексея Дмитриевича в столице. Кстати, приморцы уже знакомы с его творчеством. Это он изготовил бюст императора Николая II в Покровском парке. Надеемся, что это не последняя скульптура мэтра во Владивостоке.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ /www.vlc.ru