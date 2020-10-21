В сутках… 25 часов Скажете, такого не бывает? Елена Лушина, председатель СНТ «Дальневосточный садовод», готова с вами поспорить. Когда ее спрашивают, как она все успевает, она только улыбается: «Нужно встать на час раньше, тогда сутки станут длиннее». Вот вам и рецепт, как справиться с нехваткой времени.

А уж куда его потратить, знает каждый дачник: посадить, прополоть, окучить, полить, собрать, закатать… У Елены кроме этих забот еще и обязанности председателя СНТ. Но, приехав на дачу, она выкраивает хотя бы часок для своего увлечения: почти два года Елена лепит садовые фигуры из цемента. В ее коллекции есть и грибы, и ежики, и целое семейство котов. Своего первого кота она раскрасила в ярко-рыжий цвет и назвала Степаном. С тех пор Степан греется на солнышке у дачного крыльца. Еще несколько его собратьев были подарены соседям по товариществу.

– Делать фигуры из цемента я начала благодаря мастер-классу Ирины Герасименко. Она показала нам, как своими руками можно сделать забавные фигурки, вазоны и другие садовые скульптуры, – рассказывает Елена. – Я буквально заболела этим. И начала ваять своих котов, ежиков, грибочки. Причем стараюсь привлечь к этому занятию всех ребятишек нашего дачного общества. Кому-то доверяю шлифовать скульптурки наждачной бумагой, кому-то – раскрашивать. Детям это очень нравится. Я и сама занимаюсь лепкой с удовольствием. Всем своим домашним строго-настрого запретила выбрасывать пластиковые бутылки, потому что это идеальная основа для моих котов. А недавно приспособила к делу старый пробитый таз.

Немножко фантазии – и старый таз чудесным образом превратился в черепаху-вазон. Скульптура не только симпатичная, но и крайне полезная. На спине у черепахи можно поместить коллекцию колеусов, посадить пряные травы или любимые цветы.

– Иногда меня просят, чтобы я сделала в пару второго такого же кота или ежика. Но при всем желании повторить образ, сделать точную копию невозможно. Лепишь вроде бы все одинаково, а получается, что у каждого кота свой характер, своя изюминка, какое-то отличие. Может быть, им передается мое настроение? – улыбается Елена.

Если уж говорить о настроении, то оно у председателя СНТ «Дальневосточный садовод» всегда позитивное. Кстати, с этим мнением согласны все садоводы, которым довелось побывать на лекциях по ежевике, малине, раннему картофелю и зелени, которые Елена Лушина в начале сентября читала в библиотеке имени Горького для садоводов Владивостока.

Фото представлено журналом Сады и огороды Приморья