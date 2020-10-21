Чесночного счастья привалило Небывалый урожай чеснока – почти 100 кг – собрала в этом году жительница Хороля Марина Пономарева. 60 кг – обычный чеснок и 40 кг – рокамболь.

По словам Марины, чеснок она выращивает давно, наряду с зубками для обновления посевного материала сажает и бульбочки. А на рынке, если она видит красивую и крупную чесночную головку с хорошими зубчиками, никогда не проходит мимо – тоже берет на семена. Так что сорта на чесночной грядке собрались разные, а урожай получился отменным.

– Рокамболь сажаю уже пятый год, – рассказывает Марина Пономарева. – Он к тому же красивый, большой, с шикарными листьями. Когда цветет, у меня соседи спрашивают, что это за цветы на грядках. И очень удивляются, когда узнают, что это чеснок. Но, если честно, я не фанат рокамболя, его предпочитает мой муж. А мне нравится обычный чеснок, он более душистый и острый.

Как признается Марина, особых секретов по выращиванию чеснока у нее нет. Главное, чтобы не было травы, земля оставалась рыхлой и влажной, для этого в засушливые периоды чесночные грядки приходится поливать не реже двух раз в неделю.

– Подкормок для чеснока делаю несколько, – объясняет она. – Сразу после всходов каждое растение подсыпаю золой, а в течение вегетации провожу 3-4 подкормки разведенным настоем куриного помета.

Кстати, сажаю чеснок, ориентируясь на праздник Покрова (14 октября). Посаженный в середине октября чеснок успевает укорениться, но уже не трогается в рост, а значит, и зимует хорошо. Бульбочки и рокамболь обычно делю на две части: одну сажаю под зиму, а вторую сохраняю, чтобы подстраховаться на случай холодной бесснежной зимы. Бульбочки храню в холодильнике, а рокамболь отлично хранится в коробке, которую я прячу в диван.

Грядки с озимым чесноком Марина перед холодами укрывает сеном, соломой, а иногда и убранной с огорода сорной травой.

– Предварительно грядки нужно чем-то застелить, – предупреждает дачница. – Это может быть агроткань или старые куртки, пледы – все, что перекочевало в ваш огород, чтобы семена сорняков не попали весной в землю. Лишние прополки никому не нужны. Слой укрытия у меня обычно составляет 15-20 см. И ни в коем случае нельзя укрывать грядки полиэтиленом: чеснок может выпреть.

Экспериментировать готовы?

Опытные садоводы предлагают вместе с традиционной озимой посадкой зубчиков чеснока посадить и образовавшиеся на чесночных стрелках бульбочки. Причем можно не делить их, а закопать всю верхушку стрелки целиком. На следующий год вы получите пучок однозубок. Если их не выкапывать, то еще через год однозубки дадут полноценные чесночные головки из крупных зубцов.

Такие экспериментальные посадки лучше делать по краям грядок, потому что им понадобится гораздо больше места, чем мы обычно оставляем между чесночными рядками. Есть дачники, которые утверждают, что таким способом они получают с каждой стрелки больше дюжины полноценных чесночных головок с крупными зубчиками.

Фото представлено журналом Сады и огороды Приморья