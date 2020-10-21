Готовим грядки для подзимнего посева Одна из главных причин, почему специалисты рекомендуют сеять часть огородных культур с осени, – экономия времени, которого так не хватает весной. Хотя осенний посев имеет и другие преимущества:

– высаженные на зиму растения адаптируются к неблагоприятным условиям;

– овощи приобретают устойчивость к вредителям и болезням;

– урожай получается более ранним, посеянные с осени овощи опережают весенние на две-три недели;

– растения успевают развиться и дать урожай до наступления засухи.

Конечно, в нашем непредсказуемом климате у подзимних посевов наравне с преимуществами есть и определенные риски. В случае резкого падения температуры семена вымерзают и в дальнейшем уже не могут прорасти. А если вы не угадаете со сроками, а осень будет слишком теплой, семена могут дать преждевременные всходы. Тогда проростки с большей вероятностью погибнут из-за мороза. Если же осень выдалась дождливой, семена могут вымокнуть. К тому же не исключается риск уничтожения посевов грызунами или птицами, сохраняющими активность в холодное время года. Поэтому специалисты советуют использовать и осенние, и весенние посевы.

Октябрь – самое лучшее время для подготовки грядок для подзимних посевов. Не пропустите время.

Осенний посев овощных и пряных культур

Перед посевом необходима тщательная подготовка почвы. Лучше всего высаживать в зиму на участках, которые весной дольше сохраняют влагу и медленнее прогреваются. Это позволяет предотвратить резкие скачки температуры, способные нанести вред всходам.

Нужно подобрать и подготовить возвышенный участок с рыхлой почвой. Важно, чтобы выбранное место защищалось от ветра. Необходимо перекопать почву, разрыхлить, а также внести удобрения.

На 1 кв. метр участка используют:

1 ведро компоста или перегноя;

1 стакан древесной золы;

1 столовую ложку суперфосфата;

1 столовую ложку удобрения, обогащенного калием.

Под зиму рекомендуется сеять холодостойкие и раннеспелые, а также устойчивые к стрелкованию культуры: морковь (Шантанэ 2461, Тайфун), столовую свеклу (Бордо 237, Успех, Приморская 4), лук-чернушку (Дмитрич, Ивашка), укроп, сельдерей, петрушку, пастернак, шпинат, редис (Жара, Заря, Меркадо, Маяк), редечные культуры, листовые и кочанные салаты, щавель, рукколу, спаржу, листовую капусту.

Что учитывать при посеве? Использовать только сухие семена. Температура почвы должна быть около нуля градусов – ниже температуры прорастания семян (от 0 до 20 градусов). Визуально это определяется твердой корочкой на почве. Если говорить о календарных сроках, то это первая половина ноября.

Схема посева: между рядками – 15-20 см, в рядке – 2-5 см; глубина посева – от 2,5 до 4 см; мульчирование толщиной 2-2,5 см. Неплохо укрыть грядки теплоизолирующими материалами.

Озимый чеснок, лук-севок, лук-выборок и репку лучше сажать за две недели до подмерзания почвы (на 10-15 дней раньше подзимнего посева овощных культур). В отличие от мелкосемянных культур чеснок и лук репчатый должны входить в зимовку проросшими.

Овощной конвейер

Разные сроки созревания и неодинаковые требования к температурному режиму отдельных овощных культур создают возможность в течение года дважды и более использовать один и тот же земельный участок под разные культуры. Планируйте посадки будущего года с учетом этих особенностей. Например, после уборки таких скороспелых культур, как редис, салат, шпинат, лук на перо и ранний картофель, освободившиеся участки можно использовать для выращивания белокочанной и цветной капусты, томата, кабачков, патиссонов, огурцов, укропа и других культур. Кроме того, на одной грядке можно снять несколько урожаев скороспелых овощей, высевая их повторно, но меняя местами, используя салат, кресс-салат, шпинат и другие культуры.

Николай САКАРА, Татьяна ТАРАСОВА, научные сотрудники Приморской ООС – филиала ФГБНУ ФНЦО

Фото представлено журналом Сады и огороды Приморья