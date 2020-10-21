Хондроз: наследство и нервы К чему может привести дистрофия позвонков

Врачи утверждают: боли в спине (мышечные, суставные) – самое распространенное страдание человечества. И в самом деле, спина болит у всех. Кто-то с этим сталкивается раньше, кто-то позже, но никого сия проблема не обойдет.

По частоте случаев этот болевой синдром уступает только гриппу в период сезонного обострения. Как правило, все свои болевые ощущения в области плеч или поясницы мы списываем на остеохондроз. Так ли мы не правы? Что это за болезнь? Болезнь ли это вообще? Как с ней бороться и можно ли вообще с нею бороться?

Старость до времени

Для начала немного справочной информации. Остеохондроз – дегенеративно-дистрофическое заболевание костно-мышечной системы и соединительной ткани. Если совсем упростить определение, то это результат старения позвоночника. То есть чисто теоретически диагностироваться он должен у пациентов, перешагнувших 40-летний возраст. Ну, может быть, 30-летний, учитывая наш неправильный образ жизни… Однако и это заболевание, как иные прочие, помолодело чуть ли не до школьной скамьи.

– У нас взрослые пациенты, детей мы не наблюдаем. Но и среди наших пациентов есть 20-летние, которым показано оперативное лечение заболевания, – говорит врач-невролог Елена Штепа. – Причина омоложения заболевания прежде всего в изменившемся образе жизни. В том числе и детей. Они сейчас не просто сидят по шесть часов в школьных классах, они и дома продолжают сидеть. И не только выполняя домашнее задание, но и «отдыхая» за компьютером.

Приблизительно такая же история и со взрослыми, которые сидят на работе (согласитесь, большая часть профессий предполагает длительное сидение), а после, по дороге домой – в машине. И дома вновь за компьютером… Человек ни анатомически, ни физиологически не приспособлен к такому тотальному длительному сидению!

Интересное дело, но чрезмерное увлечение спортом также может в итоге привести к деформации позвоночника. Речь в первую очередь идет о силовых видах спорта – поднятии тяжестей.

Среди прочих факторов, способных спровоцировать ранний остеохондроз, – врожденный сколиоз, кифоз, плоскостопие.

– Любая из перечисленных патологий приводит к изменению осанки, а спустя какое-то время последуют перераспределение тонуса мышц и их атрофия, защемление одних и тех же нервных корешков позвоночника. Все это ведет к появлению хронического болевого синдрома, – поясняет суть проблемы Елена Николаевна.

К слову, остеохондроз можно получить и по наследству. То есть если у мамы болит спина, то более чем вероятно, что от аналогичных болей будут в итоге страдать и ее дети.

Даже фактор стресса имеет значение в развитии патологии. И необязательно нужен глобальный конфликт, чтобы скрутило. Порой достаточно мелких неурядиц, но часто повторяющихся. Многие пациенты, приходящие с жалобами на боли в спине, объясняют свое состояние именно тем, что понервничала.

Понятно, что стресс сам по себе – открытая настежь дверь в наш организм для любой хвори. Но здесь вполне конкретные физиологические причины: длительная мышечная зажатость, напряжение, нарушение кровоснабжения.

Ну и, конечно, обострение хондроза могут дать банальные сквозняки, приводящие к миозиту – функциональному воспалению скелетных мышц.

Больно и не только…

К чему может привести нелеченый хондроз кроме ярко выраженного болевого синдрома? Впрочем, его одного уже достаточно, чтобы незамедлительно обратиться к врачу. Не случайно остеохондроз выходит на третье место среди заболеваний, ухудшающих качество жизни. Причем бьет он не только по спине. Если образуется грыжа (одно из проявлений остеохондроза) и сдавливает корешок спинного мозга, который выходит на руки, или на ноги, или на голову, тогда, соответственно, болят руки, ноги или голова.

И все-таки у этого заболевания есть иные последствия кроме подчас нестерпимой боли. Например, атрофия мышц, нарушение функций тазовых органов (в частности, речь идет о недержании мочи). Редко, но случается, когда из-за остеохондроза отказывают ноги… Бывает, что быстротечно возникает большая грыжа и сдавливает артерию, которая питает спинной мозг. В результате – инфаркт спинного мозга. Грыжу-то, конечно, уберут, но спинной мозг уже поврежден.

Можно ли вылечить остеохондроз, чтобы раз и навсегда забыть о том, что такое боль в шее или пояснице? Увы, нет. Возможно, лишь при появлении болевого синдрома снять воспаление.

Люди с солидным болевым стажем даже знают алгоритм лечения. Если не помогают растирание и покой, то в ход идут нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты (проще говоря, блокада), инъекции витаминов группы «В», которые также снимают болевой синдром. Если диагностировано методом рентгена, компьютерной томографии наличие дегенеративного процесса, то есть высыхание одного из позвоночных дисков, два раза в год во время обострения (чаще всего весной и осенью) применяются хондопротекторы, задача которых – улучшить эластичность диска.

И даже хирургическое вмешательство не всегда панацея. К тому же бывает, что через какое-то время после операции может поехать соседний сегмент позвоночника, на который перераспределилась нагрузка. И врачи, по их собственному признанию, стараются обойтись консервативным лечением.

Стань как кошка

Как не допустить появления боли либо купировать ее своими силами, то есть избежать обострения заболевания?

– Позаботьтесь об эргономике своего рабочего места. Удобная клавиатура, нужный наклон экрана, правильно подобранная высота стула и стола, достаточная освещенность, удобное кресло – все это уже половину проблем снимет. Но самое главное, сидя, например, за компьютером, регулярно меняйте положение тела. Устраивайте во время рабочего дня микропаузы, – советует доктор. – Через каждые 20-30 или хотя бы 60 минут работы нужно вставать и делать мини-зарядку: наклоны, повороты, махи руками, ногами (если позволяет обстановка и ваше состояние). Разомните верхний плечевой пояс, потянитесь в одну сторону, в другую. Эти манипуляции помогут разогнать кровь. Поверните голову налево, направо, наклоните ее, прижимая подборок к груди, – это поможет избежать напряжения в шее. И самомассаж шеи, плеч, поясницы (в общем, того что болит) руками или тренажерами.

Включите в свой график кардиотренировки, тренажеры. Если времени катастрофически ни хватает на тренажерный зал, просто ходите. Хотя бы 5 километров в день – процесс займет не больше часа. Но ходить нужно так, чтобы пульс был не менее 100 ударов в секунду! Спокойная ходьба не дает эффекта.

Надо сказать, что кинезотерапия (комплекс лечебных упражнений) и вообще лечебная физкультура невероятно эффективны при хондрозе, – заверяет Елена Штепа. – Признаться, наши возрастные пациентки очень скептически относятся к тому, что мы их направляем в кабинет лечебной физкультуры. Мол, чем помогут позы кошки при их болях. Однако, пройдя положенный комплекс, они стараются записаться и на второй, и на третий. Очень любит позвоночник плавание, поэтому, если есть возможность, обязательно запишитесь в бассейн.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото с сайта pixabay.ru