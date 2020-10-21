Если бы не старшие лейтенанты, таксисту пришлось бы принимать роды Сотрудники Госавтоинспекции помогли роженице вовремя доехать до роддома, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Инцидент произошел утром в будний день, когда инспекторы городского полка ДПС старшие лейтенанты полиции Александр Комаров и Денис Ляшенко несли службу в районе перекрестка улицы Русской с проспектом 100 лет Владивостоку. На одном из участков дороги велись работы по укладке асфальта, образовалась многокилометровая пробка. В одном из застрявших такси находилась беременная женщина. Увидев сотрудников полиции, она попросила о помощи: едет из Уссурийска, роды начались преждевременно, и надо как можно быстрее добраться до роддома.

Инспекторы, врубив звуковые и световые сигналы, сопроводили автомобиль с роженицей до роддома № 4. Убедившись, что гражданка находится в надежных руках медиков, вернулись к месту несения службы. Через несколько часов женщина родила крепкую и здоровую малышку.

Узнав о радостном событии, сотрудники ГИБДД решили сделать семье сюрприз. Приехав на выписку матери и ее новорожденной дочки, они от всей души поздравили счастливых родителей и вручили подарок от Госавтоинспекции города Владивостока – детское автомобильное кресло.

Как рассказала позже молодая мама, их семья живет в Уссурийске. В тот день, когда она поняла, что рожает, муж был в командировке. И девушка приняла решение ехать до роддома, с которым был заключен контракт, на такси. Но, попав в транспортный затор в районе Столетия, еще больше испугалась: она просто не успеет доехать. Если бы не сотрудники ДПС, еще неизвестно, чем бы все закончилось. А теперь все счастливы: и молодые родители, и маленькая Полина, которой мама обязательно расскажет, как они с ней ехали под звуки полицейской сирены, и, конечно, сотрудники владивостокского ГИБДД – у них теперь практически крестница в Уссурийске.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено пресс-службой ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку