Пенсионерка переводила деньги на «безопасные счета», пока ее не остановил полицейский Бдительность дочери пострадавшей и оперативность сотрудника уголовного розыска позволили предотвратить крупное мошенничество, сообщает пресс-служба краевого УМВД.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему обратилась местная жительница, сообщив, что сейчас ее мать находится в одном из банков и пытается перевести денежные средства неизвестному лицу.

Лейтенант полиции Алексей Власов предложил заявительнице вместе с ним проехать на служебном автомобиле по отделениям банков. В одном из них они действительно обнаружили мать девушки. Она стояла около банкомата и намеревалась произвести очередной перевод денежных средств. Алексей Власов буквально за руку остановил пенсионерку.

65-летняя женщина рассказала, что ей на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного. Мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, уверенным голосом сообщил, что мошенники оформили на ее имя кредит в размере 400 тысяч рублей. Чтобы злоумышленники не смогли обналичить денежные средства, необходимо приехать в отделение банка и произвести несколько операций по переводу денежных средств на «безопасный счет».

Испугавшись, что потеряет все свои накопления, пенсионерка последовала совету звонившего. Приехала в операционный зал финансового учреждения и под диктовку «сотрудника банка», который был всегда с ней на связи, успела перевести 100 тысяч рублей на различные номера телефонов. Женщина призналась полицейскому, что действовала как будто под гипнозом.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

По словам дочери потерпевшей, если бы не оперативное вмешательство полицейского, ее мама могла бы лишиться всех своих накоплений.

Полиция напоминает приморцам: сотрудники банка никогда не запрашивают по телефону номера карт и одноразовые коды СМС-сообщений, не предлагают перевести деньги на резервные счета. Если вам поступил звонок якобы от банковского работника, прекратите разговор и перезвоните сами по официальному номеру в банк, клиентом которого вы являетесь. Граждан просят быть бдительными, не бояться запугиваний и угроз, соблюдать меры имущественной безопасности, не разглашать персональные данные.