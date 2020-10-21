Дорога к лотосам сквозь колючую проволоку Острова южного Приморья поражают воображение шедеврами природы и рукотворными ранами, оставленными историей

Мы продолжаем путешествие на юг Приморского края, к обитаемым и необитаемым островам залива Петра Великого, вместе с краеведом, членом Российского Союза писателей Владимиром Мараткановым из Находки и его активными землячками, которые любят родное Приморье и исследуют его природные красоты и тайны.

Продолжение. Начало в номере за 14 октября

Остров Аскольд: в поисках приключений

И снова вечерний звонок. Приглашают в составе тургруппы на остров Аскольд.

– Владимир Сергеевич, вы поедете?

От радости я едва не подпрыгнул:

– Разумеется, еду!

– Выезд из Партизанска в три часа. До завтра!

Более 20 лет я мечтал о поездке на Аскольд. Все что-то не складывалось. И вот наконец сложилось! Сразу же представил мыс Пальчатый с его оригинальными скалами, старый маяк на высокой красивой скале, пушки и другие военные сооружения, находящиеся на острове. Фото этих объектов, сделанные туристами, я видел не раз в библиотеке-музее Находки.

Выезжаем большой компанией – 16 человек. День солнечный, жаркий. За селом Душкино вновь пробка. До Фокино ехали вместо часа более двух часов. Капитан катера нас заждался.

– Быстро грузимся! – скомандовал он. – Шторм усиливается.

В заливе Аскольд явно было неспокойно. Встречный ветер гнал большую волну. Катер то и дело проваливался между волнами в ямы и снова налетал на волну. Брызги обдавали всех настоящим душем. Благо день был жаркий, вода теплая.

Вот и Камни Унковского. Это целые острова. На берегу самого большого острова-камня лежало разбитое корейское рыбацкое судно.

– В прошлый шторм их много выбросило на берег, – объяснил капитан.

Интересно, все ли рыбаки спаслись?

За Камнями Унковского волны стали еще выше. Оказывается, эти мелкие островки немного задерживали бег волны в заливе.

Но вот наконец и остров Аскольд. Подходим к крутому берегу из гальки.

– Высадиться можно только здесь. Здесь меньше волна, – снова пояснил капитан.

Нос катера буквально втыкается в берег. Я выскочил первым. Залез на вершину каменного вала высотой около пяти метров и стал фотографировать, как выгружаются остальные. Это было целое приключение. В какой-то момент наше суденышко развернуло и потащило бортом на камни. Мужчины смогли оттолкнуть катер, не дав волне выбросить его на берег. Когда выгрузка закончилась, капитан развернул катер и, помахав нам рукой, помчался к Дунаю.

Галечный пляж оказался более сотни метров шириной. За этим валом был еще один каменный вал. Но все его благополучно преодолели. Между пляжем и лесом зеленела лужайка метров 20 в ширину, тянувшаяся к мысу. Выбрали место, где поменьше ветра, и разбили лагерь. Палатки ставили уже на закате. На западе светился Владивосток, даже видны были огни Русского моста.

Свою палатку поставил у дороги, которая начиналась с пляжа. Решил выходить в 5 утра. Моей мечтой было встретить рассвет у мыса Пальчатого.

Мечты сбываются

В 5 часов оделся и вылез из палатки. Фонарик не понадобился: огромная луна освещала округу, как днем. Дорога серпантином шла к вершине хребта. Стало светать. Неожиданно появился туман, да такой густой – дальше десяти шагов ничего не видно.

С дороги часто отбегали олени. Видел только их силуэты, а затем свист вожака стада. Увы, сфотографировать животных не удалось. Встречи были неожиданные, олени мгновенно исчезали.

Через час у дороги стали встречаться разрушенные здания. Когда солнце пробивалось сквозь туман, фотографировал их.

Еще через полчаса вышел на безлесую вершину хребта. Повсюду валялась разбитая ржавая военная техника, виднелись остовы каких-то подземных сооружений. Неожиданно вышел к батарее – вкопанной в землю корабельной пушке с двумя длинными дулами. Фотоаппарат наготове! Через несколько минут показалась еще одна такая же батарея. В подземные сооружения рядом с пушками заходить не стал.

Туман не уходил. Спустился к дороге и пошел дальше. Неожиданно вышел к территории войсковой части. Дальше пути не было. До этого видел сворот с главной дороги на второстепенную, которая вела к вершине хребта. Вернулся к нему и стал подниматься. На вершине услышал шум волн, хотя берега видно не было. От дороги сворачивала тропа, прошел по ней метров сто и присел отдохнуть: все-таки уже 2,5 часа в пути.

Неожиданно туман в одно мгновение исчез, и предо мной предстали скалы мыса Пальчатого. Узнал их по фото легендарного туриста из Врангеля Володи Давыдова, сделанного именно с того места, где я находился. Он подарил мне этот снимок, а я поместил его в свою книгу «Природная держава Приморья».

Красота! Сразу приступил к съемкам. Снимал попеременно двумя фотоаппаратами, пользовался разными объективами. На горизонте на воде появилось большое белое пятно. Это солнце пробилось сквозь тучу и осветило море. Продолжал снимать без устали.

Оглянулся назад, а в километре от меня на высокой скале стоит маяк. Поспешил к нему, пока не подошел туман. Быстро поднимаюсь на вершину. От дороги к маяку идет тропа. По ней устремляюсь вниз, к маяку. По пути фотографирую его. Маяков оказалось два, один расположен повыше. Стоящий на отдельной красивой скале маяк явно старый, неработающий.

Царская охота

Увлекшись съемкой, не увидел, как ко мне подошел незнакомец.

– Что, красиво здесь? – спросил он весело.

– Да. Видел я самый красивый маяк в Приморье – Басаргина под Владивостоком. Но этот красивее. Вы, наверное, здесь работаете?

– Да, меня Александром зовут. По совместительству рассказываю туристам об Аскольде, маяках, батареях. Хотите, кое-что расскажу?

– Конечно!

– Остров назван по проливу Аскольд. У него было несколько названий. Беглые китайцы, которые добывали тут золото и морскую капусту, называли его Лефу, что можно перевести как «добычливый». Другие называли его Циндао, что означает «зеленый остров».

В 1855 году английские военные суда – парусный фрегат «Винчестер» и паровой шлюп «Барракуда», ведя поиск русской эскадры, заодно сделали опись побережья, закончив ее у острова Лефу. На английской карте он обозначен как Терминэйни – «последний».

В 1859-м моряки русского клипера «Стрелок» по приказу адмирала графа Путятина описали остров заново и дали ему название Маячный. А пролив между островом и материком был назван Аскольдом – по имени русского парусно-винтового фрегата. В 1862 году во время работ гидрографической экспедиции полковника Бабкина на парусно-винтовом клипере «Разбойник» остров Маячный переименовали по названию пролива в Аскольд.

Маяк находится на мысе Елагина. Напротив нас через бухту расположен мыс Кошелева. Бухта получила название по имени клипера «Наездник».

Своей выгнутой стороной остров обращен к северу, а южная сторона, обращенная к морю, образует бухту. На ее берегу в 1876 году золотопромышленником Кустером был построен приисковый поселок. На должность управляющего прииском владелец пригласил польского ссыльнопоселенца Михаила Янковского. Кроме добычи золота Янковский занялся разведением здесь пятнистых оленей.

– Я их с десяток встретил, когда шел сюда по дороге от мыса Ступенчатого, жаль, сфотографировать не удалось.

– Оленей на Аскольде сейчас больше сотни. А когда-то было почти три тысячи.

– Ничего себе! Как они тут умещались?

– Кормовая база на острове большая. Да и сам он немаленький: 5,6 км на 4,1 км. Три вершины, самая высокая – 358 метров.

Остров Аскольд, кстати, был единственным в мире питомником пятнистых оленей. На них здесь охотился сам Великий князь Александр Михайлович Романов. Организовали ему такую охоту прокурор Владивостока Иван Алексеевич Бушуев и владелец прииска «Воскресенский» Линдгольм. Князь осмотрел и золотые прииски. А еще предложил создать во Владивостоке общество любителей охоты под своим покровительством. Общество начало работать с 1888 года, председателем был избран Бушуев. В 1897-м во время охоты его застрелил браконьер. А в 1918-м председатель общества Ярышкин застрелил знаменитого браконьера Кочергина, которого подозревали в убийстве Бушуева…

Приезжали на Аскольд и другие знатные особы: Великий князь Кирилл Владимирович, принц Генрих Прусский. В 1900-1903 годах на острове охотился Владимир Клавдиевич Арсеньев.

А в 1959-м Аскольд посетил секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев. Он прибыл сюда днем 5 октября на эсминце. Убил трех, можно сказать, ручных, прикормленных оленей. Ночевал в гостевом домике. 6 октября на том же эсминце отбыл во Владивосток…

Как Приморье за золото пострадало

– Интересно, что в 1867-1868 годах здесь шла настоящая война с китайскими золотодобытчиками.

3 сентября 1867 года мимо острова шла шхуна «Алеут», и лейтенант Александр Этолин увидел около полутысячи китайцев, которые занимались промывкой золота. Шхуна зашла в бухту, Этолин высадился с моряками на берег. Конфисковал золото и объявил о запрете работ. Однако китайцы не подчинились. «Алеут» ушел за подмогой во Владивосток. 5 сентября шхуна снова встала на якорь в бухте Наездник. На берег высадился десант. Вооруженный караул при орудии заставил золотоискателей покинуть остров.

Но в апреле 1868-го китайцы снова появились на Аскольде и начали промывку золота. Попытка высадить десант с «Алеута» встретила сопротивление. Трое матросов были убиты, многие тяжело ранены. Десант фактически был разгромлен.

Ночью 26 апреля банды китайцев внезапно напали на военный пост в заливе Стрелок. И вновь многие русские матросы были убиты и ранены. Китайцы – а их было около тысячи человек – опять устремились на Аскольд.

1 мая наши военные на двух судах вошли в бухту Наездник, но китайцы уже бежали с острова на материк. Их стали преследовать. По пути в Китай они нападали на мирных жителей, убивали и грабили. Эти китайские бандиты учинили по всему Уссурийскому краю большие разрушения, сопровождавшиеся человеческими жертвами. Самым крупным стало уничтожение села Никольского (ныне Уссурийск). После этого мятежные китайцы были вытеснены русскими войсками с территории края в Маньчжурию.

Добыча золота на Аскольде возобновилась в 1929 году, когда тут появились заключенные. Они содержались в лагере особого назначения № 3 Управления лагерей ОГПУ. Добывали драгметалл до 1937 года. Позже входы в рудники забетонировали и засыпали.

Всего, по данным историков, за период с 1875-го по 1937 год на острове добыли 1848 кг золота…

Свет в ночи

– Теперь о маяке расскажу. Сначала его хотели построить на юго-западной оконечности острова, вон на той высокой скале, – Александр махнул рукой, – на высоте 243 метра. Видишь, сейчас там туман. Почти всегда так. Поэтому отказались от этого плана.

Выбрали место на мысе Елагина – на высоте 168 метров над уровнем моря. Строительство маяка велось с 1879 года по 1881-й. Высота самой башни – 16 метров, и была возведена на высоте 179 метров. Служба маяка находилась под ним на отметке 107 метров. Первым смотрителем маяка был назначен губернский секретарь Афанасьев.

Дорога, по которой ты шел от мыса Ступенчатого, была сделана еще раньше. По ней ты топал сюда 11 километров. В 1892 году дорогу к маяку провели из бухты Наездник, получилось в три раза короче.

В 1916-м из-за полного обветшания башни маяка было принято решение о строительстве новой. Для нее выбрали новое место – на кекуре Елагина, он находится под нами. Высота новой башни составила 17 метров на отметке 49 метров над уровнем моря. Через расщелину оборудовали переход в виде гранитной лестницы с поручнями, состоящей из 12 отдельных маршевых участков и подвесного моста.

В 1938 году фонарное сооружение перенесли на эту площадку. Высота – 106 метров над уровнем моря. В 1971-1974 годах была проведена реконструкция маячного городка. Маяк установили на 7,7-метровой восьмигранной железобетонной пристройке к каменному зданию. Этот маяк использовался в качестве запасного целеуказательного поста 180-мм башенной батареи № 26. Высота над уровнем моря составила 112 метров. Новый маяк заработал в 1976 году. С того времени, как видишь, никаких капитальных работ здесь больше не велось.

Помимо этого маяка на мысе Ступенчатом стоит светящийся знак Ступенчатый.

– Видел его, думал, что это тоже маяк.

– А батарею видел, когда шел сюда?

– Конечно! Сфотографировал даже.

– Тогда расскажу еще одну занимательную историю.

В споре НКВД и ТОФ победила… расстрельная команда

– Освоение острова военными началось в 1936 году. В десантоопасных местах возвели ДОТы. Военная база функционировала до 1997 года, до 2002-го на острове находился пост радиотехнической службы. А еще в 1970 году здесь разместились ракетный дивизион и радиолокационная станция ПВО.

– Ничего себе остров!

– После крушения СССР, когда ракетчики были выведены с Аскольда, сборщики металла вырубили кусок кабеля и энергоснабжение острова прекратилось. Поэтому сняли и пост радиотехнической службы. Сегодня на острове постоянно проживаю только я, – развел руками Александр.

– Около мыса Ступенчатого стоит какая–то база…

– Это рыбаки. Выращивают морепродукты. Там тоже постоянно живет один человек.

– А когда построили батарею?

– В целях укрепления подступов к Владивостоку с моря на островах Русском и Попова в середине 1930-х начали возводить три дальнобойные береговые батареи. Так как Аскольд занимал исключительно выгодное стратегическое положение в системе защиты морских подступов к Владивостоку, решили разместить 180-мм батарею и на этом острове.

Вообще, сначала батарею намеревались построить на мысе Сысоева. Это около поселка Дунай. Но командующий Морскими силами Дальнего Востока флагман I ранга Михаил Владимирович Викторов еще в 1933 году предложил строить ее именно на Аскольде. Затем был проект возведения батареи в бухте Анна. Процесс строительства затягивался. В 1935-м идею Викторова поддержал начальник штаба РККА Александр Ильич Егоров.

Но было одно «но». В это время на острове Аскольд находился лагерь заключенных, которые занимались золотодобычей. Начальник управления НКВД по Дальневосточному краю комиссар государственной безопасности I ранга Терентий Дмитриевич Дерибас был категорически против этого строительства. Между Викторовым и Дерибасом возник спор о принадлежности острова.

Военно-морское учение, которое состоялось в 1936 году, выявило ряд недостатков в системе обороны побережья, и по результатам был сделан вывод о необходимости срочного занятия флотом острова Аскольд. Дерибас тем не менее был категорически против. Не хотел отдавать золотой прииск, лагерь и лагерный рыболовный флот «каким-то военным морякам». 16 июля 1936 года он направил письма в адрес секретаря Далькрайкома ВКП(б) Лаврентьева (Картвелишвили) и председателя Далькрайисполкома Крутова, в котором отклонял предложение командующего флотом и обвинял его в попытке ликвидации лагерного хозяйства на Аскольде и передаче острова ТОФ. Мнение Дерибаса оказалось решающим, и лагерь оставили на месте.

Впрочем, вскоре Сталин помирил спорщиков своим любимым способом: Викторов и Дерибас были расстреляны. Заодно расстреляли Лаврентьева и Крутова.

Окончание следует

Фото:

Владимира МАРАТКАНОВА, с сайта oc.m.wikiyy.com, из архива краеведческого музея города Бодайбо / dv.land