На Светланской обнаружился временной портал Жители и гости Владивостока «провалились» в Средневековье

Пешеходная часть улицы Светланской, в районе гостиницы «Версаль», в субботу стала местом притяжения горожан. Здесь проходил очередной фестиваль «В_город».

Сразу скажем: всем гостям организаторы вручали маски и просили соблюдать предписанные меры санитарной безопасности.

Субботним вечером по улице прогуливались актеры в тематических костюмах, создавая атмосферу Средневековья. Любители страшилок фотографировались вместе с Палачом и Королевой с отрубленной головой. Музыканты, также облаченные в соответствующие эпохе наряды, ублажали слух гостей своими композициями. Работала передвижная кузница, и все желающие могли лицезреть процесс творения мастеров кузнечного дела. Особо интересующимся предлагалось принять участие в ковке и постучать молотком. Тут же продавали изделия ручной работы: браслеты, подвески, брелоки, бусины.

Из средневековых времен выбивалась разве что зона фуд-корта, где можно было приобрести сладкую выпечку, чай и другие товары.

Но особые впечатления вызвали поединки, в которых сошлись рыцари с мечами и в латах.

«Даже не ожидали, что такой отличный праздник будет. Спасибо организаторам и ребятам, которые представляют эпоху рыцарей, и, конечно же, исполнителям, порадовавших прекрасным концертом», – делились впечатлениями гости мероприятия.

«Здорово. Отличный праздник. Хочется, чтобы в нашем городе такие фестивали стали доброй традицией», – добавляли другие.

По словам организаторов, следующее мероприятие планируется провести через две недели, если, конечно, эпидемиологическая обстановка не заставит власти ужесточить санитарные требования.

Отдел новостей «В»

Фото:

Анастасии Котляровой / vlc.ru, Алексея ВОРОНИНА