На Светланской обнаружился временной портал
Жители и гости Владивостока «провалились» в Средневековье
Пешеходная часть улицы Светланской, в районе гостиницы «Версаль», в субботу стала местом притяжения горожан. Здесь проходил очередной фестиваль «В_город».
Сразу скажем: всем гостям организаторы вручали маски и просили соблюдать предписанные меры санитарной безопасности.
Субботним вечером по улице прогуливались актеры в тематических костюмах, создавая атмосферу Средневековья. Любители страшилок фотографировались вместе с Палачом и Королевой с отрубленной головой. Музыканты, также облаченные в соответствующие эпохе наряды, ублажали слух гостей своими композициями. Работала передвижная кузница, и все желающие могли лицезреть процесс творения мастеров кузнечного дела. Особо интересующимся предлагалось принять участие в ковке и постучать молотком. Тут же продавали изделия ручной работы: браслеты, подвески, брелоки, бусины.
Из средневековых времен выбивалась разве что зона фуд-корта, где можно было приобрести сладкую выпечку, чай и другие товары.
Но особые впечатления вызвали поединки, в которых сошлись рыцари с мечами и в латах.
«Даже не ожидали, что такой отличный праздник будет. Спасибо организаторам и ребятам, которые представляют эпоху рыцарей, и, конечно же, исполнителям, порадовавших прекрасным концертом», – делились впечатлениями гости мероприятия.
«Здорово. Отличный праздник. Хочется, чтобы в нашем городе такие фестивали стали доброй традицией», – добавляли другие.
По словам организаторов, следующее мероприятие планируется провести через две недели, если, конечно, эпидемиологическая обстановка не заставит власти ужесточить санитарные требования.
Отдел новостей «В»
Фото:
Анастасии Котляровой / vlc.ru, Алексея ВОРОНИНА