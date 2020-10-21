Самые интересные уроки истории Новый проект в рамках Всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы. Путешествия для школьников» стартовал в Приморье.

Организаторы масштабной долговременной акции – Министерство культуры РФ, Ростуризм и Российское военно-историческое общество. Оператор проекта – Агентство развития внутреннего туризма РФ.

Важная особенность программы: все экскурсии, включая посещение музеев, для детей будут бесплатными. Юным жителям Владивостока и Приморья дается уникальная возможность получить незабываемые впечатления и больше узнать об истории родного края.

– Этой осенью Приморье присоединилось к Всероссийской патриотической программе путешествий. Наше участие началось с яркого и запоминающегося момента – выпуска в небо голубей. Дети загадали и прошептали «на ушко» птицам свои потаенные желания, а после под радостные крики отпустили пернатых в небо, – рассказала корреспонденту «В» член секции краеведения и экскурсоведения Общества изучения Амурского края – РГО Инна Мухина.

Главная цель программы, по словам Инны Михайловны, – это воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения, пробуждение интереса к изучению культурно-исторического наследия России и своей малой родины с помощью экскурсионных и культурно-просветительских мероприятий.

К участию в проекте планируется привлечь максимальное количество учащихся школ и кадетских корпусов, курсантов военных училищ, членов военно-патриотических клубов, а также детей-сирот, детей с ограниченными возможностями или оказавшихся в сложной жизненной ситуации, детей из семей военнослужащих и многодетных семей.

Ребята будут путешествовать по объектам исторического наследия Владивостока по двум специально разработанным маршрутам: «Музей-заповедник «Владивостокская крепость» и «Культурное наследие Владивостока». Возить их будут автобусы, брендированные символикой программы «Дороги Победы. Путешествия для школьников».

– Во Владивостоке много разных памятников, он включен в список исторических городов России. На экскурсиях школьники знакомятся с памятниками истории и природными достопримечательностями, – продолжает рассказ Инна Мухина. – У памятников адмиралу Степану Макарову и капитану дальнего плавания Анне Щетининой им рассказывают биографии этих великих людей.

Интересно прогуляться по Токаревской кошке до камня со словами «Край света». Здесь расположен один из самых старых маяков на Дальнем Востоке, до сих пор остающийся важным навигационным сооружением и популярнейшей достопримечательностью города. Он расположен на рукотворной каменистой косе, отходящей от мыса Токаревского. Между маяком и мысом Безымянным на острове Елены морские суда следуют в порт Владивосток со стороны Амурского залива. Дети узнают о том, что маяк был поставлен над опасной мелководной банкой. Ее рукотворно подняли над водой, засыпав камнем, и соединили с мысом дамбой общей длиной 796 метров.

Визитная карточка Владивостока – Морской и железнодорожный вокзалы. Здесь оканчивается Великая транссибирская магистраль. Ребята проходят на одну из платформ, где стоит отметка «9288» – ровно столько километров проходит поезд № 1 «Россия» от московского Ярославского вокзала до конечной точки магистрали на берегу Золотого Рога.

Также стоит отметить главный корпус музея имени Владимира Арсеньева, он расположен в здании, которое является памятником архитектуры XX века. Этот дом построен в дореволюционной России одним из компаньонов крупнейшей торгово-промышленной компании Дальнего Востока «Торговый Дом Чурин и Касьянов» Василием Бабинцевым. Постоянные экспозиции, посвященные истории, культуре города и края, объединены с форматом временных выставок. Это позволяет показывать лучшие экспонаты из коллекций.

36-й (военно-морской) причал и Корабельная набережная Владивостока – одно из центральных и популярных мест города. Здесь располагаются многие памятники культуры и вооруженных сил страны. Тут можно увидеть надводные корабли I ранга, подводные лодки и вспомогательный флот ТОФ. С этого места раздается традиционный для морской крепости полуденный выстрел.

Особое место в нашей истории занимает Владивостокская крепость. В ходе экскурсий школьники знакомятся с именами и творениями военных инженеров-строителей, узнают о причине создания крепости и о том, какую роль она сыграла в мирном существовании дальневосточного рубежа Российской империи. На территории Безымянной батареи расположен музей-заповедник «Владивостокская крепость». Его открыли в 1996 году и посвятили истории города-форпоста, развитию его фортификационных сооружений. Реконструированная береговая Безымянная батарея известна с 1862 года, перестроена в бетонном варианте в 1900 году. Она позволяет наиболее полно и наглядно представить оборону крепости в различные периоды истории города: от деревянно-земляных дотов до бетонных артиллерийских позиций и мощных железобетонных фортов со сложной наземной и подземной системой коммуникаций и обороны.

Значимая роль в деятельности Владивостокской крепости отводилась острову Русскому. Экскурсия включает в себя посещение форта Поспелова имени Великого князя Дмитрия Донского, Новосильцевской пушечной и Поспеловской скорострельной батарей. В центре острова расположена еще и самая мощная Ворошиловская батарея.

В маршрут экскурсий включены сквер юнг Российского флота, памятники морякам торгового флота и пограничникам, скульптуры и мемориалы центральной площади Владивостока. Внимание привлекают Николаевские триумфальные ворота – арка Цесаревича. Ребята узнают об истории создания и воссоздания этого памятника.

Посещают они и Адмиральский сквер – один из самых живописных во Владивостоке, любимый жителями и гостями города. В 1899 году на этом месте был высажен рукотворный сад, один из первых в столице Приморского края.

Предлагаемые маршруты и такие своеобразные уроки истории никого не оставят равнодушным, школьники узнают много интересного от своих экскурсоводов.

Фото предоставлено Инной Мухиной