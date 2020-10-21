Космос, мы тебя слышим! Владивосток выбрали местом для установления рекорда Гиннесса

Необычный эксперимент состоялся в октябре в Приморье: во Владивостоке и в глубинах залива Петра Великого, на островах Русском, Рикорда и императрицы Евгении, в окрестностях Уссурийска и отрогах Сихотэ-Алиня. Его провели энтузиасты из центральной части России и жители нашего региона в рамках тихоокеанской историко-географической экспедиции «Морское наследие Приморского края».

В дальнейшем об этом событии будет подготовлен многосерийный документальный фильм и издана книга с большим количеством фотографий.

Что сегодня на орбите на обед?

Изюминкой проекта стал сеанс радиосвязи с Международной космической станцией (МКС). Сам разговор длился 7 минут, а вот подготовка к нему велась несколько недель при посредничестве сотрудника группы анализа Центра управления полетами (ЦУП), основоположника любительской радиосвязи на орбитальных станциях Сергея Самбурова (он, к слову, еще и правнук Константина Циолковского).

На земле радиопередатчик установили в помещении Приморского отделения Русского географического общества (РГО) – Общества изучения Амурского края, а над зданием подняли антенну. Техническую поддержку осуществляли сотрудники ДВФУ. В разговоре приняли участие приморцы – добровольцы экспедиции и члены РГО во главе с председателем отделения Алексеем Буяковым. На околоземной орбите – на высоте 400 км – прием осуществляли российские участники 63-й экспедиции Международной космической станции Иван Вагнер и Анатолий Иванишин.

Необходимо отметить, что связь с космосом радиолюбителями осуществляется с завидным постоянством и всегда бесплатно. Это делается периодически из разных точек планеты для моральной поддержки космонавтов. В столице Дальнего Востока сеанс связи с МКС состоялся впервые.

В нашем случае космонавты пошли еще дальше. Они записали на МКС для жителей Владивостока видеообращение и через ЦУП отправили его в наш город: «Дорогие участники необычного проекта «Морское наследие» на территории уникального российского региона – Приморского края! Нам очень приятно выйти с вами на связь именно во Всемирный день почты. Желаем вам успешного проведения эксперимента и заодно поздравляем жителей Владивостока с прошедшим 160-летним юбилеем города. С уважением к вам космонавты Роскосмоса Иван Вагнер и Анатолий Иванишин».

Нужно также сказать, что первая и последняя минуты разговора были затруднены из-за помех в эфире. Наиболее устойчивой связь была в момент пролета МКС над полуостровом Муравьева-Амурского, Амурским и Уссурийским заливами.

Представляем вниманию читателей «В» полный диалог радиолюбителей с космонавтами.

– Иван и Анатолий, мы вас приветствуем из Владивостока, из старинного особняка Приморского отделения Русского географического общества! Наша дружная аудитория передает наилучшие пожелания всем членам орбитальной экспедиции МКС! Прием…

– Спасибо за теплые слова. Мы также передаем огромный привет всем жителям Владивостока! Прием…

– Первый вопрос. Как космонавт отправляет с орбиты сообщение своим родным?

– У нас через спутники постоянно налажена электронная связь с сервером на Земле. Далее к адресату сообщение попадает с помощью Интернета. Иногда с челноками снабжения отправляем написанные от руки письма, вложенные в обычные конверты. Так же осуществляется и обратная связь.

– Вы видите сейчас Владивосток невооруженным глазом? Как он выглядит из космоса?

– В данный момент под нами сумерки и, к сожалению, облачность, поверхность планеты сливается. Облачность над вашим городом бывает довольно часто, однако порой случается и хорошая видимость. Тогда Владивосток в обрамлении морских заливов открывается во всей своей красе.

– Кто ваш герой-исследователь или путешественник?

– Кого-то конкретно трудно выделить. Земляне путешествуют с давних времен. С момента изобретения письменности они рассказывают о своих открытиях и находках. Их было очень и очень много. Каждое помогало человечеству в развитии, в расширении познания мира и самого себя.

– В каком возрасте вы решили стать космонавтом?

– Я еще в школьном возрасте, – отвечает Иван, – а мой коллега и напарник Анатолий поставил перед собой такую цель на первом курсе института.

– Получали ли вы когда-нибудь послание внеземной цивилизации?

– До сих пор такого на корабле не было. Но, может быть, подобное случится в будущем.

– Есть ли жизнь на других планетах?

– Вы спрашиваете о разумной жизни? Мы надеемся, что она где-то есть. Просто пока не открыта. Могу предположить, что кто-нибудь из юных участников нынешней конференции станет ученым и найдет ее в далеких мирах.

– Что у вас сегодня на обед?

– Пока загадка. Но чаще всего из холодильника-контейнера достаем наборы с супом, на второе будет блюдо с мясом или рыбой. И чай.

– Спасибо, друзья, за беседу. Ждем вашего скорого и благополучного возвращения на Землю!

Отметим, что ближайшим рейсом грузовой ракеты «Прогресс» на МКС отправится несколько конвертов с наклеенными на них марками. Космонавты на борту станции эти марки погасят, чтобы они получили филателистическую ценность, и отправят их на Землю. Круг замкнется.

Большое путешествие редких марок

А теперь о собственно самой историко-географической экспедиции «Морское наследие Приморского края». Она проходила почти месяц и была приурочена к 200-летию почтового конверта, 180-летию почтовой марки, 175-летию Русского географического общества и 125-летию изобретения радио.

Инициатором проведения проекта выступил известный российский исследователь Валерий Сушков, один из руководителей Национальной академии «Русский путешественник» и международного морского клуба «Мореплаватель», создатель «Всемирной аллеи славы мореплавателей» имени адмирала Степана Макарова. Кстати, он сам коллекционирует раритетные экспонаты бутылочной и других экзотических видов морской почты.

– Наша цель – показать, что в мире существует много вариантов доставки корреспонденции адресату. Некоторые были использованы в единичных случаях или были популярны в древности. О большинстве видов почтовых отправлений люди даже не догадываются, – рассказал «В» Валерий Сушков. – Поэтому для достижения цели, достойной рекорда Гиннесса, и был выбран Владивосток. Только в вашем уникальном городе это можно сделать по земле и под землей, по воде и под водой, по воздуху, используя всевозможные и даже экзотические виды транспорта. Только здесь можно собрать воедино почти все уже известные и только что придуманные варианты почтовых отправлений. Поэтому некоторые способы доставки почты представляли собой историческую реконструкцию, а некоторые были осуществлены впервые.

Огромное спасибо жителям Приморья за то, что они откликнулись на нашу идею, бескорыстно и самозабвенно приняли участие в эксперименте не с почтовой сумкой, а с почтовым рюкзаком за плечами. Особенно хочу выделить основателя музея трепанга Дмитрия Павлова и его сыновей, которые взяли на себя несколько подводных, надводных и наземных маршрутов. Всего в акции приняло участие несколько десятков человек – людей ярких, одаренных и окрыленных, занимающихся традиционными и экзотическими видами путешествий.

Из других сподвижников можно отметить исследователя Арктики и Антарктиды, первого вице-президента РГО, единственного Героя Советского Союза и Российской Федерации Артура Чилингарова, а также почетного полярника и заслуженного мастера спорта, президента экспедиционного центра «Арктика» Владимира Чукова, одобривших наш проект.

Реализация эксперимента не только показывала географические особенности и преимущества нашего региона, но и ставила перед собой задачу историко-культурного просвещения. И делалось это через призму филателии. Было изготовлено 40 бумажных марок с изображениями ученых и военных моряков, путешественников и исследователей, оставивших свой след в изучении Дальнего Востока и Тихого океана. Они нашли свое место в местной топонимике, а теперь появились и на почтовых арт-марках, выпущенных ограниченным тиражом. Из современников там только живший ранее в Приморье прославленный путешественник Федор Конюхов, который, являясь еще и православным диаконом, благословил акцию по туристической поддержке Приморья. Многие представленные имена на слуху у дальневосточников: Николай Муравьев-Амурский, Геннадий Невельской, Константин Посьет, Петр Козакевич, Василий Завойко, Андрей Попов, Степан Макаров, Василий Бабкин, Александр Колчак, Михаил Жданко, Анна Щетинина и другие.

Гашение марок на конвертах состоялось 9 октября, во Всемирный день почты, на главпочтамте Владивостока. А заодно состоялась презентация марок… из дерева.

Всего было разработано 40 маршрутов, по которым следовали конверты с открытками внутри и эксклюзивными марками снаружи. Организаторы прилетели в наш город самолетом, а обратно отправились фирменным поездом «Россия» – стало быть, использовали самые массовые ныне виды доставки почты – авиационный и железнодорожный. К ним уже на месте добавили голубиную, на собачьих упряжках и конную почту. Конверты поднимались в небо на воздушном шаре. Разные люди везли их на скейт-борде, самокате, сигвее, велосипеде, автомобиле и прочей технике, включая фуникулер (вот такой почты точно не было никогда!), на катерах и досках для серфинга. С диггерами и дайверами они опускались в подземелья и под воду. А еще их отправили в далекое плавание в бутылках, буях и бочках. На конвертах написан обратный адрес, это значит, что письма имеют шанс вернуться к отправителям…

Как ни крути, а рекорд Гиннесса состоится. Надо лишь дождаться отправки писем на МКС.

Материалы подготовил Николай КУТЕНКИХ, действительный член Русского географического общества

Фото:

автора, с сайта РГО, скриншот с видеозаписи, предоставлен РГО-ОИАК