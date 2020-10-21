Ради будущей весенней красоты тюльпаны отправили на покой Яркие композиции из более 80 тысяч тюльпанов будут радовать своим цветением жителей и гостей дальневосточной столицы следующей весной. Для этого уже сейчас городские озеленители готовят клумбы и цветники под высадку луковичных растений в зиму.

– В нашем городе с каждым годом становится все больше красочных цветочных площадок. В этом году их количество увеличилось еще на 19, общее число цветников и клумб теперь – 134, – рассказывают в городском управлении дорог и благоустройства. – С ранней весны до поздней осени цветущие композиции различных однолетников и многолетников притягивают взгляды жителей и гостей города.

Как уточняет пресс-служба мэрии, сейчас озеленители муниципального предприятия «Содержание городских территорий» высаживают новые многолетние цветы, деревья и кустарники. Помимо этого, специалисты делают формовочную и санитарную обрезку деревьев и кустарников, а также готовят клумбы и цветники к зимнему периоду.

– Посадка тюльпанов осуществляется именно осенью, чтобы луковицы прошли период зимнего покоя в земле, – объясняют специалисты. – Уже будущей весной во Владивостоке зацветут 83 тысячи тюльпанов. Красочные композиции из тюльпанов появятся в районе Второй Речки, на улицах Светланской, Спортивной, Калинина и в других районах города.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта vlc.ru