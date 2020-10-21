Отличницей быть хочу! «Тотальный диктант – 2020» собрал любителей русского языка на минувшей неделе на офлайн-площадках (то есть вживую, вне Интернета) и онлайн-площадках (это как раз посредством Интернета). Корреспондент газеты «Владивосток» стала одним из участников акции и проверила на себе новый формат – #пишемдома.

«Мы так и бланков с ручками не напасемся, столько желающих», – говорит мне библиотекарь в читальном зале библиотеки ДВФУ, выдавая набор для написания Тотального диктанта из дома. В университете, а также в библиотеке имени Горького, аэропорту и Приморской государственной картинной галерее можно было написать диктант офлайн. Мест на площадках подготовили не так много, как в прежние годы: в связи с пандемией многие участники акции предпочли проверить свои знания самостоятельно.

Для меня это уже второй Тотальный диктант. В 2018 году я стала хорошисткой, написав текст Гузель Яхиной с одной орфографической и одной пунктуационной ошибками. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения из нескольких частей с причастными оборотами и однородными членами вызывают затруднения даже у тех, кто окончил школу лишь пару лет назад. Поэтому настоящие любители грамоты и преданные поклонники акции каждый год ходят на подготовительные курсы, разбирают правила, о которых не знали или знали, но подзабыли, и закрепляют пройденное, как в школе, написанием текста под диктовку.

Уже много лет акция проходит весной, но из-за пандемии все сдвинулось на осень. Однако желающих меньше не стало. Координатор Тотального диктанта в Приморье Вячеслав Беляков даже отмечает прирост слушателей онлайн-лекций. А появившийся формат #пишемдома позволил заранее получить фирменную ручку и бланк в пункте выдачи, написать диктант с помощью видеотрансляции, а затем вернуть работу для проверки экспертам в пункте выдачи.

Такой возможностью я и воспользовалась. Вооружившись всем необходимым и прикрепив к футболке выданный организаторами значок с девизом «А если напишу?», 17 октября я засела перед экраном ноутбука. Онлайн-трансляция на официальном YouTube-канале Тотального диктанта началась с приветствия руководителя проекта Ольги Ребковец. Затем участников ждали традиционные НОВОSTI с разбором некоторых орфограмм, встречающихся в тексте.

После заполнения бланков и объяснения правил участники приступили к написанию текста педагога и писателя Андрея Геласимова «Per aspera», посвященного Константину Циолковскому. Дальневосточники услышали лишь первую из четырех частей произведения – «Вятка». «Диктатором» акции во Владивостоке стал директор Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева Виктор Шалай.

Писать под диктовку не так сложно, у каждого бывшего и нынешнего школьника уже выработан свой алгоритм запоминания предложений и расстановки в нем знаков препинания. Диктуют по частям, повторяя по нескольку раз словосочетания. А у нового онлайн-формата есть еще одна, недоступная участникам на офлайн-площадке функция: запись всегда можно перемотать. И хотя некоторые предложения своим построением ставили в тупик, сам текст о будущем великом ученом вдохновлял на подвиги.

Вчера, 20 октября, закончился прием бланков участников формата #пишемдома. В этот же день филолог из ДВФУ Наталья Милянчук провела разбор текста на официальном сайте акции. А узнать свои оценки участники смогут уже после 31 октября.

Писать грамотно – это модно.

Марина ЗУБКО

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