Музыка для всех Проект Пушкинского театра «Музыкальные сезоны» делает искусство доступным каждому, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья.

К библиотеке для слепых на улице Чкалова во Владивостоке ведет огороженный тротуар с тактильной плиткой для инвалидов по зрению. В понедельник, 19 октября, в библиотеке особенно многолюдно. Большинство гостей приходит с сопровождающими, но некоторые уже давно привыкли ориентироваться в городе самостоятельно. Все сегодняшние посетители читального зала пришли послушать концерт, организованный Пушкинским театром.

Проект «Музыкальные сезоны», появившийся благодаря грантовому конкурсу социальных проектов «Море возможностей» FESCO, уже месяц радует завсегдатаев библиотеки благотворительными концертами классической музыки. Программа акции разработана таким образом, чтобы слушатель мог не только погрузиться в мир классических музыкальных произведений, но и почувствовать, как менялось искусство сквозь века, начиная с XVII и заканчивая XX.

– Когда-то я был приглашен в библиотеку для слепых в качестве лектора, – рассказывает директор Пушкинского театра Александр Вовненко. – После встречи с читателями мне пришла в голову мысль, что люди с ограниченными возможностями здоровья, которые живут в этом районе города, в силу географических и логистических особенностей Владивостока не могут посещать выставки, театры, концерты, что, конечно же, негативно сказывается на качестве их жизни. Благодаря гранту мы создали такую просветительскую акцию. Костяк проекта – музыканты симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра, они с воодушевлением откликнулись на эту инициативу.

На концерты ходят не только незрячие люди, но и жители соседних домов, которые хотят послушать хорошую музыку. Мы представили уже половину программы, и я могу сделать вывод, что это очень нужно городу. Это только ощущение, что культуры и искусства во Владивостоке в избытке, но мне кажется, что для людей все еще остается проблемой найти 400-500 рублей, чтобы посетить концерт, добраться до места и обратно. А вот такие акции заполняют бреши конструктивной, созидательной энергетикой.

К началу встречи в небольшом читальном зале уже нет свободных мест. Слушатели замерли в ожидании выхода музыкантов. Ведущий Александр Вовненко предваряет концерт историческими фактами о композиторах, чьи произведения будут исполнены. И вот зал наполняется классическим звучанием струнного ансамбля в сопровождении кларнета…

Главный библиотекарь Наталья Рублева рассаживает опоздавших и следит за тем, чтобы всем было комфортно. Своих читателей она давно знает по именам.

– Мы были уверены, что концерты будут пользоваться успехом, – объясняет она. – У нас часто проходят мероприятия, например, от музыкального училища, мы постоянно сотрудничаем с картинной галереей. Поэтому предложение Пушкинского театра вызвало самую позитивную реакцию. Многие из сегодняшних гостей практически не видятся, и такие концерты их объединяют. Лучший отзыв об акции – это, конечно, посещаемость. Читатели приводят сюда своих друзей, знакомых, родственников. Для наших постоянных посетителей библиотека уже давно стала местом, где они могут встретиться, пообщаться.

Концерт окончен, но слушатели расходятся не сразу. Кто-то остается в читальном зале, кто-то сдает книги. Многие объединяются в группы по районам, в которых живут, чтобы добраться до дома вместе. Все они вновь вернутся через неделю, чтобы еще раз услышать завораживающие мелодии классической музыки.

Ближайший концерт акции «Музыкальные сезоны» под названием «Русские идут» (6+) пройдет в библиотеке для слепых 26 октября по адресу: ул. Чкалова, 6. Вход бесплатный для всех желающих.

Марина ЗУБКО

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