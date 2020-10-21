Что стоит долгострой достроить? Два долгостроя во Владивостоке, возводившихся по госпрограмме «Жилье для российской семьи», официально сдали в эксплуатацию. Свидетельства на жилье получили 157 семей – дольщиков ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д», сообщили в пресс-службе региона. Остальные проблемные дома микрорайона – на заключительной стадии строительства.

По словам губернатора, присутствующего на торжественной церемонии сдачи МКД, решить вопрос с долгостроями в Снеговой Пади удалось благодаря финансовой поддержке из федерального бюджета.

«Большая работа, которую проводит правительство Приморского края, была бы невозможна без поддержки президента России. Я доложил Владимиру Владимировичу о проблемах наших дольщиков, он поддержал решение об оказании финансовой помощи для того, чтобы достроить проблемные дома, и теперь каждый год мы получаем значительные суммы на решение этих вопросов», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Глава Приморья отметил, что в процессе совместной работы над решением жилищного вопроса главным индикатором правильности предпринимаемых мер стало исчезновение у граждан традиционного скептицизма ко всему, что связано со сферой жилищного строительства.

«Сначала было недоверие со стороны людей, и это справедливо, потому что власть должна была доказать, что она умеет работать, выполнять свои обещания. Теперь мы видим, что отношение граждан меняется. Ведь делается все для того, чтобы люди могли получать жилье, заводить семьи, растить детей. Чтобы слово «обманутый дольщик» вышло из обихода на приморской земле», – заявил он.

Как отметили сами обладатели новых квартир, ситуация со строительством дома кардинально изменилась два года назад.

«Мы и не надеялись, что квартиры достроят, ходили несколько лет по кабинетам, не могли добиться своего. Но благодаря вмешательству губернатора, благодаря появлению федеральных денег программа завершается – квартиры сданы. Работа была проделана просто колоссальная, довели дело до конца», – отметила представительница жильцов Оксана Мачеча.

По данным Корпорации развития Приморского края, работа по вводу в строй проблемных объектов продолжится.

«До конца года планируем сдать все дома в Снеговой Пади и закрыть вопрос по «Жилью для российской семьи». Также в ноябре-декабре – два дома ЖК «Лайф», два дома в Артеме, в конце ноября закончим долгострой в Уссурийске. А в 2021-2022 годах собираемся окончательно разрешить проблему обманутых дольщиков. Наблюдаем, чтобы дома такого характера больше не появлялись, чтобы этот вопрос был искоренен полностью», – заявила руководитель ведомства Ольга Сун-жаю.

Напомним, что в 2019 году в рамках Восточного экономического форума Владимир Путин подписал резолюцию о выделении Приморскому краю 3 млрд рублей из федерального бюджета на три года для решения проблемы дольщиков. Миллиард был выделен в 2019 году, еще миллиард будет выделен в 2020 году, третий миллиард заявлен на 2021 год. С федеральной поддержкой удастся достроить около 26 домов для обманутых дольщиков. С 2019 года сданы девять долгостроев в крае, включая два упомянутых выше.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА / primorsky.ru