Промышленная газификация в Приморье началась со Спасскцемента Первым из крупных предприятий Приморского края на природный газ перешел АО «Спасскцемент». Торжественная церемония состоялась в понедельник, 19 октября. В мероприятии принял участие глава региона Олег Кожемяко.

АО «Спасскцемент» – один из ключевых поставщиков строительных материалов на Дальнем Востоке. На предприятии производят цемент, клинкер, минеральный порошок. Материалы регулярно отгружаются на крупнейшие стратегически важные объекты региона, в том числе судостроительный завод «Звезда» и угольный терминал «Восточный порт».

«Сегодня большое событие не только для завода, но и для всего Приморья. Спасскцемент – первое крупное производственное предприятие, которое переходит на сложнейшую технологию потребления газа. Его газификация позволит в следующем году подключить к газу близлежащие села – Славинку, Красный Кут и Летно-Хвалынское. Это настоящая радость для жителей сел. Ведь если в городах проблема выглядит не столь остро, то в сельской местности никаких иных возможностей для отопления и приготовления пищи, помимо печей на дровах или угле, сегодня попросту нет. После этого газовая труба пойдет в Находку, и я уверен, что появление голубого топлива откроет новые возможности для нашего приморского моногорода, а также будет способствовать в целом улучшению экологической обстановки», – подчеркнул губернатор.

Масштабные работы по газификации на заводе велись в течение нескольких лет. Длина внешнего газопровода от точки подключения до цеха составляет 1414 метров. Бюджет проекта – 314 миллионов рублей. На сегодняшний день АО «Спасскцемент» получил все необходимые заключения и согласования контрольно-надзорных органов. Газораспределительная система на территории полностью готова к работе.

После торжественной церемонии губернатор посетил цех обжига сырья, где находится оборудование для работы на природном газе, и пообщался с сотрудниками предприятия. Как уточнили на заводе, переход с каменного угля на природный газ в качестве технологического топлива позволит предприятию существенно оптимизировать процесс производства. Исключаются такие процессы, как приемка, складирование, дробление, сушка, помол и доставка угля, значительно упрощена схема подачи топлива в печи.

«Очень важно, что все рабочие места на заводе сохранены. С переходом на газ людей перевели на новые должности», – заявил Олег Кожемяко.

Отдел новостей «В»

Фото Александра САФРОНОВА / primorsky.ru