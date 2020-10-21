Сэкономил на маске? Заплатишь штраф
Каждый день 17 административных комиссий совместно с полицией проверяют соблюдение масочного режима в разных районах Владивостока, сообщает пресс-служба мэрии.
Особое внимание уделяется транспорту и магазинам.
У водителей общественного транспорта проверяют наличие отметок о прохождении ежедневной дезинфекции салонов. Например, во время рейда на остановке «Луговая» все водители предъявили соответствующие документы. В магазинах и супермаркетах нарушений тоже не выявлено.
Похоже, больше претензий к покупателям и пассажирам: некоторые из них с завидным упорством не носят защитных масок. С нарушителями проводят разъяснительные беседы. На тех, кто отказывается надевать маски, составляют протоколы о несоблюдении действующего режима повышенной готовности.
Так, по итогам рейдов в понедельник, 19 октября, было составлено 25 протоколов за несоблюдение требований режима повышенной готовности. Нарушителям теперь грозят штрафы.
Отдел новостей «В»
Фото с сайта vlc.ru