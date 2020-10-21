COVID-19 в Приморье ставит новые антирекорды. По заболеваемости и смертности По данным территориального управления Роспотребнадзора на утро 20 октября, за прошедшие сутки выявлен максимальный суточный прирост заболевших с начала эпидемии – 120 новых случаев COVID-19, нарастающим итогом – 13563.

«Более того, за сутки с болезнью не справились сразу четверо пациентов – это самое большое количество летальных исходов за день», – сообщили в ведомстве.

Специалисты уточнили, что скончались две женщины и двое мужчин – 67, 77, 88, 80 лет соответственно. Болезнь у них сопровождалась тяжелыми хроническими заболеваниями.

Напомним, по данным на 19 октября, было подтверждено 115 новых случаев коронавируса, три пациента скончались от инфекции. По состоянию на 18 октября – 110 новых заболевших и два летальных случая.

Число выздоровевших от COVID-19 к 20 октября увеличилось на 120 человек – до 11428, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В оперштабе подчеркнули, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, поэтому жители края обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования – носить маски и придерживаться социальной дистанции.

Отдел новостей «В»

Фото Романа ПАВЛОВСКОГО