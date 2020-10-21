К борьбе с вирусами подключили отопление Отопительный сезон – 2020 стартовал несколько раньше, чем обычно, в том числе по рекомендациям кураторов здравоохранения.

Во Владивостоке традиционно начали с социалки. С 20 октября к отоплению подключают детские сады и школы, медицинские учреждения, информирует пресс-служба мэрии. После этого тепло появится в жилых домах. На полный запуск отопительной системы в городе понадобится несколько дней.

На время подключения объектов соцкультбыта и жилого фонда к отоплению будет организовано круглосуточное дежурство всех коммунальных служб и диспетчерских города. Специалисты ведомств обращают внимание горожан на то, что в случае возникновения проблем с отоплением вначале необходимо обращаться в аварийно-диспетчерскую службу вашей управляющей компании.

Напомним, что отопительный сезон по правилам наступает, как только среднесуточная температура воздуха продержится в течение пяти дней на отметке не выше +8 градусов. Но не в этом году.

– Учитывая многочисленные обращения жителей, а также руководителей учреждений образования с жалобами на низкую температуру внутри помещений, было принято решение начать отопительный сезон, не дожидаясь установления нормативных температур, – пояснили в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока.

В том числе при принятии такого решения были учтены рекомендации заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, курирующей здравоохранение, о рассмотрении вопроса о более раннем начале отопительного сезона как одной из дополнительных мер профилактики распространения вирусных и простудных заболеваний.

Отдел новостей «В»