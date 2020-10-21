Приморцы могут отказаться от бумажных квитанций Фонд капитального ремонта Приморского края предлагает собственникам жилья отказаться от бумажных квитанций. Это позволит направить сэкономленные деньги на ремонт домов, сообщает пресс-служба региона.

«Печать и доставка бумажных квитанций – дорогостоящая процедура. Их печать обходится почти в 11 миллионов рублей, а доставка «Почтой России» – в 22,5 миллиона. Ежемесячно собственникам направляется 600 тысяч платежных документов, а это три тонны бумаги, за год – 36 тонн», – уточнили в фонде.

Специалисты добавили, что многим собственникам квитанции не нужны, так как у них подключен автоплатеж от банка.

Чтобы отказаться от получения бумажной квитанции, достаточно отправить заявление на электронную почту: kvitancia@fkr25.ru

Отдел новостей «В»