Осьминоги-друзья призывают к дружбе и спасению океана Приморский океанариум совместно с арт-объединением «Элементы света» создали во Владивостоке морскую стену. Появилась она на территории школы № 74, сообщает пресс-служба научного учреждения.

По словам сотрудников научного ведомства, цель акции – не только украсить наш город, но и привлечь внимание к экологическим проблемам океана. Поэтому и посвящена эта акцию Всемирному дню моря. Школьникам предложили нарисовать на подпорной стене свои образы морских животных. А так как художникам от 8 до 13 лет и в фантазиях их никто не ограничивал, то океанские обитатели больше похожи на сказочных персонажей.

Так что со стены на всех смотрят разноцветная медуза, которая очень любит кружиться и играть, осьминог-елочка, ежики, водоросли…

– Ценность детского творчества в том, что дети не копируют чужие, а создают свои собственные нешаблонные образы, – говорит руководитель арт-объединения «Элементы света» Горазда Лунекова. – Животные, которых придумали и нарисовали ребята, хоть и фантастические, но узнаваемые, мы можем увидеть необычных крабов, рыбок. Но ведь, может быть, в реальности они тоже существуют, только еще не открыты учеными?

– Конечно, наши подводные герои не совсем осьминоги, но напоминают их, – пояснил 12-летний Дима Бородин, который создавал картину вместе со своим приятелем Ярославом Соболевским. – Они друзья и похожи друг на друга, как мы с Ярославом: мы оба ходим в очках и родились в один день.

Ребята разделяют идею организаторов и, несмотря на юный возраст, серьезно относятся к экологическим проблемам.

– Море сильно загрязняют люди, в нем плавают целые мусорные острова – это очень сильно вредит всему живому, – убежден Ярослав. – Думаю, что весь мусор необходимо перерабатывать, иначе мы можем не спасти нашу планету.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Приморским океанариумом