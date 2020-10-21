Компенсацию за твердое топливо льготникам оформят без квитанций Более 134 млн рублей предусмотрели в бюджете региона на компенсации льготникам за приобретенные уголь и дрова, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В числе потенциальных получателей выплат – более 60 тысяч ветеранов войны и труда, инвалидов и граждан других льготных категорий, а также приморских «детей войны», живущих в домах с печным отоплением. По информации министерства труда и социальной политики края, свыше 76 % обратившихся за компенсацией получают ее без предъявления платежных документов, подтверждающих фактические расходы на оплату стоимости топлива.

– Если в предстоящем отопительном периоде у льготника нет возможности представить платежки, компенсация все равно будет назначена. Следует только обратиться с соответствующим заявлением, – подчеркивают в ведомстве.

Подать заявление можно через специалистов МФЦ, а можно воспользоваться порталом Госуслуг или через личный кабинет Социального портала Приморского края.

Отдел новостей «В»

Фото пресс-службы правительства ПК