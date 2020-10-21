Лес Победы появился во Владивостоке Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Приморскому краю присоединились к всероссийской акции «Лес Победы». В честь Года Памяти и Славы во Владивостоке в Магнитогорском сквере появилась новая аллея, сообщает пресс-служба ведомства.

Под музыку военного оркестра было высажено около 40 деревьев и кустарников. Среди них саженцы боярышника и яблонь. По словам организаторов акции, боярышник выбран как символ долголетия, так как срок его жизни более 300 лет, а ярко-красные ягоды символизируют капли крови, пролитой советскими воинами.

Акция «Лес Победы» состоялась по инициативе краевого Управления Росгвардии. Осуществить задумку помогли специалисты администрации Владивостока, которые также подарили росгвардейцам три саженца редчайшей голубой ели.

Кстати, во время посадки елей рядом крутилась белка, заинтересованно разглядывая, чем заняты люди. «Принимает качество работы», – шутили участники акции.

А проходившие мимо люди задерживались на аллее, чтобы послушать живую музыку, узнать об акции, поблагодарить стражей порядка за полезную инициативу. Местные жители переживали, что после прошедших в крае тайфунов были повалены многие деревья, в том числе и в Магнитогорском сквере. Теперь новые посадки будут радовать жителей города яркими цветами.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Управлением Росгвардии по Приморскому краю