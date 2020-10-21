«Земля леопарда» попала в десятку Хочется верить, что в благословенном для туризма южном Приморье мы сможем и сами отдыхать цивилизованно, и иностранцев принимать без стыда

Проект туристско-рекреационного экологического кластера «Земля леопарда» вошел в число победителей всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров (ТРК) и развитие экотуризма, сообщает пресс-служба нацпарка.

Напомним, что в течение четырех месяцев команды из 68 субъектов РФ разрабатывали проекты по созданию ТРК. Из них только десять команд-финалистов примут участие в закрытой акселерационной программе, создав готовые к реализации «упакованные продукты» с экономически обоснованными мастер-планами туристско-рекреационных кластеров на особо охраняемых природных территориях и прилегающих к ним землям. Далее эти проекты будут представлены потенциальным инвесторам и экспертам профильных министерств и ведомств.

Как уже рассказывал «В», проект ТРК «Земля леопарда» разработан Инвестиционным агентством Приморского края совместно с региональным правительством, ФГБУ «Земля леопарда», представителями бизнес-сообщества и жителями Хасанского района. Он предусматривает комплексное развитие территории Хасанского муниципального района, где находятся нацпарк «Земля леопарда», заповедник Кедровая Падь, Дальневосточный морской заповедник, природный парк Хасанский и ЛОМ «Ясное».

Основная задача проекта – создание на юго-западе Приморья условий для развития экологического туризма: обустройство популярных природных и историко-культурных объектов, снижение рекреационной нагрузки на них за счет перераспределения туристических потоков, выработки общих подходов и правил организации экотуризма.

Для жителей края не секрет, что Хасанский район – одно из самых популярных направлений летнего отдыха в Приморье. В том числе и для иностранных гостей, автобусы с которыми (конечно, до пандемии) регулярно можно было встретить на остановке в поселке Барабаш. Однако инфраструктурные возможности территории не позволяют сделать отдых для туристов качественным. Доступ ко многим местам практически закрыт для легковых автомобилей (пробраться туда можно только на внедорожнике). Кроме того, у небольших баз отдыха практически отсутствует конкуренция в сезон. Поэтому хочется надеяться, что приход больших проектов в Хасанский район заставит и уже существующий бизнес задуматься о саморазвитии. А также создать новые точки туристического притяжения, развить экологический туризм в регионе.

Кстати

Приморский край все чаще привлекает к себе внимание блогеров и travel-журналистов. Как рассказали в краевом туристско-информационном центре (ТИЦ), за последние три месяца после смягчения режима самоизоляции в России Приморье посетили съемочные группы блога «Руслан Усачев», телепередачи «По секрету всему свету», журналисты нескольких авторитетных журналов, в том числе National Geography, Harper`s Bazar и Discovery. В ноябре ожидается приезд группы в рамках проекта популярного туристического портала TuTu.ru.

– Большой популярностью в пресс-турах и блогер-турах пользуются Хасанский район, остров Русский и, конечно, дальневосточная кухня. Все гости края без исключения восхищаются красотой береговой линии, морем и его дарами, – рассказали специалисты центра.

Как отметили в ТИЦ, благодаря вниманию СМИ и блогеров Приморский край становится известен далеко за пределами России. Например, после посещения «стеклянного» пляжа французским телеканалом о таком необычном месте узнала вся Европа, и теперь в ТИЦ часто обращаются туристы из Франции с вопросом об этой достопримечательности.

Сергей ПЕТРАЧКОВ

Фото Алексея Воронина