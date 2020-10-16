Полиция в ресторане – к прибыли Нынешняя кинонеделя порадует владивостокцев изобилием премьер

На большие экраны выходят драмы: американо-японская «Все оттенки Токио» и английская «Шесть минут до полуночи». А также корейский боевик «Экстремальная работа», российская комедия «Парадоксы» с Гошей Куценко, триллер из Парагвая «Морг», американский детектив «Ночной портье» и семейное кино «Непутевые волшебники».

«Все оттенки Токио» (18+)

Пытаясь бежать от прошлого, Маргарет переезжает в Японию. Днем она преподает английский, а ночью ищет впечатлений в экзотической жизни Токио с его шумными барами, опасными связями и отелями любви. Но однажды в городе пропадает очень похожая на нее девушка, а саму Маргарет затягивает безумный роман с загадочным красавцем якудза, который втягивает ее в мир запретных наслаждений.

«Экстремальная работа» (16+)

Чтобы следить за преступниками, полицейские начинают работать под прикрытием в ресторане. Неожиданно их заведение становится невероятно прибыльным и популярным. Как только полицейские понимают, что нашли свое настоящее призвание, они выходят на след крупной банды наркоторговцев. Идеальный ресторан или наркоимперия – что выбрать?

«Парадоксы» (18+)

Истории из жизни соседей и их собак, съемки отечественного кино и абсурдные ситуации с артистами, столичные пробки и бесконечная замена плитки на тротуарах. В каком российском городе снимали фильм, интересно?..

«Морг» (18+)

Провести ночь в морге – то еще развлечение не для слабонервных, и новенькому охраннику в этом плане «повезло». На первом же дежурстве он замечает очень странные вещи и сталкивается с потусторонней сущностью, способной прятаться в тени и настроенной явно враждебно.

«Шесть минут до полуночи» (16+)

Англия. Канун Второй мировой войны. Томас Миллер, учитель английского языка в Союзе немецких девушек, однажды высказывается против Адольфа Гитлера, после чего его обвиняют в убийстве и шпионаже. Директор школы мисс Роколл помогает Миллеру бежать.

«Ночной портье» (18+)

Барт Бромли – аутист. Ему сложно общаться с людьми, поэтому он работает портье в ночную смену. Для того чтобы научиться контактировать с окружающими, он следит за постояльцами через скрытые камеры и делает записи. Очередная рабочая смена казалась обычной. Но внезапно он становится свидетелем убийства девушки в одном из номеров отеля, а после этого – главным подозреваемым.

«Непутевые волшебники» (6+)

В центре сюжета картины – история 13-летнего мальчика-вампира Влада, который попадает в одну из самых престижных школ волшебства мира. Городок Краильсфельден и школа оказываются пристанищем самых разнообразных сказочных существ. С появлением Влада и его отца там теперь есть и вампиры. Все выглядит чудесно, но у маленького Влада есть одна большая проблема: вампир совершенно не выносит вида крови. Его друзьями в школе становятся два таких же неудачника: страдающая аэрофобией фея и мальчик-оборотень с аллергией на шерсть животных. Вместе трем героям предстоит пережить незабываемые приключения и бросить вызов мэру городка.

Фото с сайта Kinopoisk.ru