Обманутые дольщики? Есть надежда, что это понятие скоро уйдет в историю… 15 долгостроев будут заселены в течение двух лет

Казалось бы, неподъемная задача, пережившая не одного руководителя региона, начала постепенно разрешаться после того, как за нее взялся нынешний губернатор. Речь идет о приморских долгостроях и обманутых дольщиках. Искать пути решения этой проблемы Олег Кожемяко начал, еще пребывая в статусе врио.

Тысячи граждан несколько лет, а то и десятилетий назад (один из старейших владивостокских долгостроев должны были сдать еще в 1993 году, то есть прошло больше четверти века) вложили свои кровные, а порой и заемные средства в строительство домов на улицах Пихтовой, Кипарисовой, Грибоедова. Многие из дольщиков стали участниками федеральной программы «Жилье для российской семьи», вложившись в строительство домов на Снеговой Пади, в ЖК «Солнечная долина» под поселком Трудовое, поверив в незыблемость государственных программ. И тоже пополнили ряды обманутых дольщиков.

Сегодня для кого-то из них проблема с жильем уже в прошлом, для остальных решится в ближайшие год-два.

Надо отметить результативность визитов врио (тогда еще) губернатора Олега Кожемяко на проблемные стройки. Буквально сразу же. На каких-то объектах был сменен застройщик, для других находился инвестор – появлялась возможность подключить дома к инженерным сетям. Но самое главное, что по инициативе главы региона краевыми депутатами был принят закон, защищающий права обманутых дольщиков, у людей появилась возможность вернуть свои деньги.

«Ворох проблем, накопленных за несколько лет, мгновенно решить невозможно, – объяснял пострадавшим приморцам Олег Кожемяко на очередной встрече. – Поэтому будем решать их постепенно».

В начале был «Босфор»

В апреле 2019 года по инициативе АО «Корпорация развития Приморского края» был создан Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края. Его задача – завершение строительства проблемных домов за счет средств из краевого бюджета. С участием фонда в прошлом году были наконец-то сданы первые пять (из общего списка) долгостроев: дом в Артемовском городском округе на улицах Тихоокеанской и Рудничной, дом в поселке Суражевка и во Владивостоке – жилой комплекс «Босфор» на проспекте «Красного знамени», 158а.

Долгострой на «Красном знамени» должны были заселить еще в 2014 году, однако смена застройщика приостановила работы. Чтобы 200 владивостокских семей смогли наконец получить свои квартиры, на достройку «Босфора» было направлено около 185 миллионов рублей.

По данным пресс-службы краевого правительства, более 580 обманутых дольщиков Приморья были восстановлены в своих правах. Получить долгожданные квадратные метры им удалось благодаря личному вмешательству главы края.

«Мы понимали, что не будет стандартных решений, и нам удалось в 2019 году ввести пять проблемных объектов, это почти 19 тысяч квадратных метров жилья. Нами созданы два фонда, разработаны и приняты краевые законы № 465-КЗ и № 394-КЗ, а также введена процедура санаторства в отношении долгостроев», – прокомментировала ситуацию Ольга Сун-жаю, генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» (КРПК) (этой организации была поручена разработка механизма решения проблемы обманутых дольщиков). Она также отметила, что на встречах с жителями ни один вопрос не остается без внимания губернатора.

Девять – в очереди

В планах этого года – еще 11 домов. После ввода их в эксплуатацию квартиры получат почти 1500 приморских семей-дольщиков. Два дома из этого списка уже сданы.

Первый из сданных долгостроев этого года – ЖК «Одиссей», расположенный во Владивостоке на улице 2-й Поселковой. Это свечка в 24 этажа, которую обещали сдать еще в 2017 году. Второй сданный долгострой – один из шести домов ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д». В июле новоселье отметили 230 семей.

В пресс-службе краевого правительства напомнили, что в 2019 году проблема жилого комплекса «Снеговая Падь. Комплекс Д» перешла в ведение Корпорации развития Приморского края как остросоциальный вопрос, который необходимо решить в срочном порядке. Объекты незавершенного строительства были отданы в работу Фонду поддержки обманутых дольщиков Приморского края, который собрал и привел в соответствие пакет документов, признал дома проблемными объектами и произвел ряд процедур, необходимых для завершения их строительства. В результате в прошлом году на площадки всех шести проблемных домов вышли подрядные организации и строительство началось.

«Квартиры в этих домах были приобретены в рамках государственной программы «Жилье для российской семьи». И при поддержке краевых властей мы добились получения финансирования на завершение строительства домов из регионального бюджета, а также часть необходимой суммы уже поступила из федерального бюджета. Сдача домов в ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д», как и всех долгостроев в Приморье, является на сегодняшний день одной из приоритетных социальных задач», – подчеркнула Ольга Сун-жаю.

Все пять домов, входящих в ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д» планируется достроить и сдать до конца этого года.

Продолжается строительство жилого комплекса «Лайф» на улице Лесной во Владивостоке. В рамках первого этапа Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края достраивает два многоквартирных дома, которые планируется сдать в эксплуатацию этой осенью.

Два дома фонд достраивает в Артеме. Речь идет о долгостроях, расположенных на улицах Сахалинской и Лазо.

По данным пресс-службы краевого правительства, с июня 2020 года еще один объект передан в работу фонду – это жилой комплекс «Олимп» на улице Грибоедова, 46 во Владивостоке, квартиры ожидают почти 200 семей. Дом планировалось сдать еще в первой половине этого года, однако выяснились проблемы с фасадом, который за 10 лет пришел в негодность из-за некачественно выполненных ранее работ.

На перечисленных домах работа по искоренению термина «обманутые дольщики» не прекратится.

В числе домов, сдачи которых ждут приморцы, – объекты ЖСК «Остров». Процесс сдачи комплекса отслеживает АО «ДОМ.РФ» (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования). По просьбе губернатора Приморья премьер-министр Михаил Мишустин поручил направить 1,6 миллиарда рублей на решение этого вопроса. Договор финансирования уже заключен со сроком действия до 31 декабря 2021 года.

Помимо этих двух объектов на следующий период – 2021 и 2022 годы – остается задача по решению вопросов семи проблемных жилых объектов в Приморье. Из них три дома (на ул. Пихтовой, 35 во Владивостоке, ул. Хасанской в Артеме и ул. Крестьянской, 94 в Уссурийске) заявлены на федеральное финансирование по условиям федеральных законов 241-ФЗ и 218-ФЗ. В Приморье ими занимается специально созданный в 2019 году Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Приморского края.

– Ситуация по домам следующая: для жильцов долгостроя на ул. Пихтовой, 35 к концу октября будет сформирован Реестр требований участников строительства, после чего будет сформирован пакет документов для подачи заявки в ДОМ.РФ с целью получения финансирования на мероприятия по решению проблемы дома, – разъясняет сложившуюся ситуацию с домами директор фонда Александр Подольский. – Часть объекта на ул. Пихтовой достроена, и необходимо узаконить права дольщиков, проживающих в нем. А по другой части дома будет приниматься решение о возможности достройки существующего объекта. По дому в Артеме на ул. Хасанской ведется процедура о признании застройщика банкротом. На ул. Крестьянской, 94 в Уссурийске в октябре ожидается проведение бюджетной комиссии о софинансировании завершения строительства.

Еще четыре объекта жилого строительства (ЖК «Солнечный» и ЖК «Солнечная долина» в Артеме, дома на Славянской, 17 и Иртышской, 24 во Владивостоке), проблему которых планировалось решить через ДОМ.РФ, будут достраиваться согласно краевому закону № 90-КЗ, который предусматривает механизм реализации масштабных проектов. Инвесторы, взявшие на себя обязательства по завершению строительства многоквартирных домов, смогут в упрощенном порядке получить в аренду земельный участок под реализацию своего проекта. Как отметили в Корпорации развития Приморского края, содействие решению проблемы дольщиков служит формированию доверительного отношения и хорошей репутации подрядчика, а также дает уникальный опыт работы на сложных объектах.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото:

Романа ПАВЛОВСКОГО / primorsky.ru, АО «Корпорация развития Приморского края»