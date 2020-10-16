В онкодиспансере готовят помещения для нового диагностического оборудования Приморский краевой онкологический диспансер заметно преобразится в этом году. До конца года завершится ремонт поликлинического отделения, а в главном корпусе установят и запустят в работу три новых аппарата для лечения больных, сообщили в пресс-службе региона.

Преобразование медицинского учреждения идет в рамках проекта «Бережливая поликлиника», направленного на повышение эффективности работы и изменение отношения к посетителям.

«Сейчас большой ремонт ведется на цокольном и первом этажах. Однако работа поликлиники не прекращались ни на день. Мы понимаем, какие неудобства испытывают пациенты и персонал, но ремонт был очень нужен помещению, которому больше 40 лет. Это позволит сделать поликлинику максимально комфортной для пациентов», – отметил главный врач Приморского краевого онкологического диспансера Михаил Волков.

В медучреждении предполагается замена инженерных коммуникаций – канализации, водопровода, системы отопления, вентиляции, внутренняя отделка, адаптация помещений для людей с ограниченными возможностями здоровья. Появится открытый холл с мягкой мебелью и удобная система навигации.

Завершится ремонт отделения в начале декабря этого года. На эти цели направили 23 миллиона рублей из бюджета края.

Сейчас в главном корпусе онкодиспансера готовят помещения для нового онкологического оборудования, которое поступило в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«До конца года установим и запустим в работу три новых аппарата: компьютерный томограф для создания виртуальной симуляции, для расчета дозы и точного хирургического проникновения, самый современный линейный ускоритель для лучевой терапии и аппарат для брахитерапии, который используется для внутриполостного облучения при лечении рака на ранних стадиях. Вся новая техника будет использоваться для стационарных больных и для диагностики пациентов со всех районов Приморья», – обозначил главврач.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено медучреждением/ www.primorsky.ru