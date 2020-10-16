Капремонт исторического фасада инфекционки завершат в ноябре Старейшее одноэтажное здание 1903 года постройки, в котором располагается один из лечебных корпусов инфекционной больницы Приморья, сейчас в стадии капитального ремонта. Средства на эти цели направили из бюджета края, подчеркнули в пресс-службе региона.

В течение месяца мастера полностью отремонтируют каменный корпус, имеющий статус памятника архитектуры. При выполнении работ будет сохранен первоначальный облик здания. Уже отремонтирован фасад пищеблока больницы, впервые за 20 лет полностью заменено асфальтовое покрытие территории медучреждения, установлено ограждение, заканчивается капитальный ремонт гаража. Фасадные работы лечебного корпуса № 2 запланированы на следующий год.

«Год назад мы завершили капитальный ремонт внутри двух лечебных корпусов. Были отремонтированы стены и потолки, инженерные сети, выполнены необходимые планировочные решения кабинетов и палат. Закуплена новая мебель, переделаны и оснащены буфет, туалеты, процедурные кабинеты. Обновлены посты медсестер, ординаторские и процедурные. На эти цели из краевого бюджета направили 10 миллионов рублей. В этом году начали фасадные работы корпусов и обслуживающих бытовых строений, благоустройство территории больницы», – отметила главный врач Краевой клинической инфекционной больницы Оксана Лакомкина.

Завершится капитальный ремонт фасада исторического здания в первой декаде ноября. На эти работы из бюджета региона выделено 22 миллиона рублей.

Справка «В»

Краевая клиническая инфекционная больница ежедневно оказывает лечебно-диагностическую помощь взрослым и детям с 15 лет. Учреждение рассчитано на 92 круглосуточных койко-места и 40 коек дневного стационара для лечения пациентов с такими инфекционными заболеваниями, как ОРВИ, грипп, пневмонии, гепатиты, ангина, мононуклеоз, менингококковая и кишечные инфекции.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено медучреждением/ www.primorsky.ru