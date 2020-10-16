В Приморье тестируют систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами В 2021 году в регионе стартует второй этап внедрения системы долговременного ухода. Пилотный проект будет реализован во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Надеждинском районе на условиях софинансирования из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе края.

Как уточнили в региональном министерстве труда и социальной политики, в пилотный проект в 2021 году войдут две стационарные организации – Седанкинский и Артемовский дома-интернаты для престарелых и инвалидов, а также отделения социального обслуживания на дому – три во Владивостоке, по одному – в Артеме, Уссурийске и Надеждинском районе.

Подготовительный этап внедрения системы долговременного ухода в Приморье завершился в этом году. В него вошли мероприятия по обучению специалистов навыкам обследования нуждающихся в долговременном уходе и непосредственно типизация людей.

Последний критерий позволяет выявить, насколько человек зависим от помощи окружающих при ведении хозяйства (даже небольшого, например в квартире), уходе за собой и на основе этого подобрать индивидуальную систему присмотра. В условиях стационара такое обследование помогает определить, какое оборудование следует дополнительно приобрести, чтобы обеспечить надлежащий долговременный уход в учреждении.

«По итогам типизации проживающих, которая завершилась в этом году в 15 домах-интернатах Приморья, обследование прошли около 3,7 тысячи граждан. Для каждого был определен индивидуальный перечень и объем необходимых услуг», – информируют специалисты.

Эксперты отмечают, что важной составляющей всей системы является поддержка семейного ухода, в том числе консультирование и обучение родственников инвалида или пожилого гражданина, как помочь и обеспечить надлежащий уход на дому. Подобные навыки можно приобрести в Школе реабилитации, занятия в которой организует Приморский центр социального обслуживания населения. Для всех желающих на сайте учреждения доступны также специальные видеоуроки.

Справка «В»

Система долговременного ухода – это комплексная социально-медицинская помощь людям с устойчивыми ограничениями жизнедеятельности, которые нуждаются в посторонней помощи. Она включает в себя всестороннюю поддержку семейного ухода, оказание медицинской помощи, социальное обслуживание на дому, а также в стационарной и полустационарной формах.

Отдел новостей «В»