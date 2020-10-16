Самбо поддержали в правительстве В октябре председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии одного из самых популярных единоборств в России – самбо. Это связано с тем, что самбо стало олимпийским видом спорта.

Cейчас создается межведомственная рабочая группа по подъему и популяризации самбо в стране, а исполнительной власти на местах рекомендовано оказывать ей содействие в реализации мероприятий. Ожидается, что в нее войдут и наши прославленные земляки-самбисты.

Эту новость спортивная общественность Владивостока восприняла с особым энтузиазмом. Ведь самбо является фирменным, уникальным видом единоборств нашего региона.

Его родоначальником в 20-х годах прошлого века во Владивостоке стал легендарный разведчик Василий Ощепков, памятник которому установлен на Корабельной набережной. А основоположником именно спортивного самбо с 50-х годов является заслуженный тренер СССР, почетный житель Владивостока Виктор Сорванов, воспитавший целую плеяду чемпионов страны, Европы, мира. Среди них – уникальный самбист, самый титулованный спортсмен азиатской части России Александр Аксенов, который сегодня с успехом воспитывает новых медалистов, возглавляя Приморское государственное училище олимпийского резерва.

Известность в нашей стране и за рубежом получили самбистские школы владивостокских тренеров Анатолия Полукарова, Леонида Завертанного и других наставников. А организатор клуба женского самбо «Амазонка» Юрий Леонтьев подготовил пять чемпионок мира, двух заслуженных мастеров спорта, 15 мастеров спорта международного касса, 85 мастеров спорта России. Эти победные традиции уже много лет успешно поддерживают тренеры и спортсмены Находки, Уссурийска, Спасска, Большого Камня. Словом, Владивосток и Приморский край – это целая эпоха в развитии российского и мирового самбо.

Поэтому особенно важно, чтобы в состав формируемой в эти дни правительственной рабочей группы вошли самые известные и активные представители самбо нашего города и региона. Они на борцовском ковре и в обычной жизни доказали, что умеют и знают, как побеждать и добиваться результата. Чтобы этот вид спорта стал еще более популярным и массовым, принес российскому самбо новые мировые достижения.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта Всероссийской федерации самбо