Сокращение площадей под посев свеклы привело к подорожанию сахара Годовая инфляция в Приморье в сентябре 2020 года увеличилась до 3,8 % после 3,7 % в августе. Ускорение инфляции наблюдалось в сегментах продовольственных и непродовольственных товаров, в то время как темп роста цен на услуги замедлился, сообщили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

При этом инфляция в продовольственном секторе выросла с 4,6 % до 4,8 %. Основной причиной этого являлось увеличение издержек производителей из-за ослабления рубля. Так, например, предприятия рыбодобывающей отрасли несут дополнительные расходы в связи с применением мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а это привело к увеличению темпов роста цен на рыбу и рыбопродукты.

На фоне сокращения в стране посевных площадей под сахарную свеклу в текущем сезоне увеличился годовой рост цен на сахар.

«Во многом это связано с урожаем сахарной свеклы. В последние два года урожаи были хорошие, запасы сахара превышали внутренние потребности, а возможности для экспорта были ограничены введением запрета на его импорт со стороны некоторых стран. В результате цены на сахар в крае с ноября 2018-го по февраль 2020 года снизились в среднем с 57 до 38 рублей за килограмм, что серьезно отразилось на прибыли производителей. Им пришлось скорректировать свои планы и засевать меньше площадей сахарной свеклой, чтобы соответствовать предъявляемому рынком спросу», — прокомментировал ситуацию главный экономист экономического управления Дальневосточного главка Банка России Антон Гулевич.

Похожая ситуация с ценой на подсолнечное масло — она растет на фоне низкого урожая подсолнечника в текущем сезоне. В то же время увеличение объемов поставок местных производителей привело к снижению темпов роста цен на мясо и мясопродукты, молоко и молочную продукцию. На рынок поступили местные овощи нового урожая, а он оказался больше, чем в прошлом году, вдобавок восстановились поставки овощей из Китая — в результате снизились цены на картофель и огурцы.

В сегменте непродовольственных товаров произошел рост инфляции с 3,3 % до 3,6 % из-за ослабления рубля.

Инфляция в сфере услуг замедлилась с 3,0 % в августе до 2,7 % в сентябре. Основной причиной стал низкий спрос на услуги воздушного и железнодорожного транспорта вследствие сложной эпидемиологической ситуации. В результате стоимость билетов была ниже, чем годом ранее.

В целом по России годовой темп прироста потребительских цен в сентябре повысился до 3,7 % после 3,6 % в августе. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,7–4,2 % в 2020 году, 3,5–4,0 % в 2021 году и будет находиться вблизи 4 % в дальнейшем.

Отдел экономики «В»

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