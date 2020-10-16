«Восток» уступил «Башкирии» В Уссурийске в минувшую среду, 14 октября, завершился командный чемпионат России 2020 года по спидвею.

Команда «Восток» из Владивостока уступила соперникам из Октябрьского. Гонка завершилась со счетом 47:43 в пользу «Башкирии».

С точки зрения турнирной таблицы исход встречи уже ни на что не влиял. Но тем не менее гонка, по словам организаторов, вышла достаточно боевой и ровной, а вопрос о победителе был открыт вплоть до заключительного заезда. Но 15-й заезд дня лучше провели октябрьские гонщики, выигравшие заезд со счетом 5:1, а вся гонка завершилась со счетом 47:43 в пользу «Башкирии».

Как отметили в пресс-службе администрации Владивостока, в связи с эпидемиологической ситуацией в крае гонка прошла без участия зрителей.

Отдел новостей «В»