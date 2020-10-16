С ноября появится возможность летать в Японию из Владивостока Россия возобновит полеты в Японию, Сербию и на Кубу. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как стало известно РИА Новости, дважды в неделю будут выполняться рейсы по маршруту Москва – Белград, а также из российской столицы в Кайо-Коко и Санта-Клару (Куба). Кроме того, с 1 ноября появится возможность летать в Японию: из Москвы в Токио (два рейса в неделю) и из Владивостока в Токио (один рейс).

Помимо этого, в оперштабе работают над дальнейшим расширением списка стран, с которыми можно возобновить авиасообщение.

Отдел новостей «В»