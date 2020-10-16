Посылка из Гонконга оказалась фонящей Мешок с посылками, радиационный фон которого по показаниям дозиметра превышал норму в 27 раз, обнаружили сотрудники Владивостокского почтового таможенного поста, сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни.

Как рассказал начальник подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максим Шестернин, среди 229 посылок, находящихся в мешке, только одна – весом менее 100 г – с повышенным уровнем ионизирующего излучения. На ее поверхности таможенники зафиксировали наличие гамма-излучения, уровень которого составил свыше 3 мкЗв/ч. Кроме того, обнаружено бета-излучение до 3690 частиц/см2 в минуту.

На сопроводительных документах к посылке было указано, что это газобаллонное оборудование.

Радиоактивную посылку владивостокские таможенники передали на оценку в краевое управление Роспотребнадзора. После проведенной оценки было принято решение о запрете ее ввоза на территорию Евразийского экономического союза.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено пресс-службой Владивостокской таможни