На дорогах города тестируют новый автобус «Газель Сити» На маршруте № 66 «64 микрорайон – Площадь Борцов революции» машина 2020 года выпуска будет работать в тестовом режиме в течение 45 дней. На такой срок муниципальному предприятию «ВПОПАТ № 1» автобус передал в пользование дилерский центр «Восток-ДВ» предприятия «ГАЗ», сообщили в пресс-службе мэрии.

В случае успешной эксплуатации, положительных отзывов пассажиров и перевозчика администрация краевого центра рассмотрит вопрос о приобретении таких автобусов для нужд города.

«Сегодня во Владивостоке существует потребность в автобусах малого класса, а «Газель Сити» является именно таким, – пояснил начальник управления транспорта администрации города Александр Иванов. – Поэтому, когда представители дилерского центра обратились к нам с предложением протестировать их машину, мы согласились. Если автобус зарекомендует себя положительно, к нему не будет вопросов у «ВПОПАТ № 1» и он будет удобен пассажирам, мы готовы рассмотреть вопрос о его приобретении».

Автобус «Газель Сити» является низкопольным, что значительно облегчает посадку и высадку маломобильных пассажиров. Вмещает 22 человека, в том числе пассажира-колясочника. Здесь работают автоинформатор и световое табло, а ширина дверного проема составляет 110 см. Внутри салона работают четыре видеокамеры, снаружи – еще одна. Салон оборудован откидным пандусом.

«Это первый подобный автобус во Владивостоке, – говорит представитель дилерского центра Роман Ролик. – Именно для этого мы предлагаем муниципальному предприятию его протестировать. Чтобы услышать мнение горожан, на линии будут работать наши специалисты. Они выслушают пожелания, мнения, запишут вопросы. Это позволит проанализировать нашу работу и при необходимости внести в комплектацию автобуса, который является новинкой завода, изменения. Уверен, городу «Газель Сити» придется по душе».

Напомним, что в 2019 году администрация Владивостока закупила для нужд города 100 автобусов марок «ЛиАЗ» и «ПАЗ», а также два электробуса. Это позволило закрыть потребности транспортной сети в автобусах средней и большой вместимости. Однако в краевом центре существует немало узких дорог, где возможна эксплуатация только небольших машин. Чаще всего это маршруты спальных районов, расположенных на сопках.

Отдел новостей «В»

Фото Виктории ЛЕБЕДИНЕЦ / www.vlc.ru