Качество питания проверят во всех школах города В ближайшие 10 дней в краевой столице проверят качество питания в каждом учебном заведении. Проверку проведут заместители главы администрации и депутаты городской думы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, об этом на селекторном совещании с директорами муниципальных школ заявил глава Владивостока Олег Гуменюк.

Он подчеркнул, что главная задача проверяющих – увидеть, какие завтраки школы предлагают детям и довольны ли учащиеся качеством питания.

«По тем сообщениям, что мне шлют родители школьников, и тому, что лично я увидел в последние дни в школьных столовых, можно сделать вывод, что зачастую детей кормят тем, что сами взрослые есть бы не стали, – сказал Олег Гуменюк. – Ваша первоочередная задача – сделать так, чтобы ребенок захотел позавтракать в школе. Чтобы было вкусно, сытно, разнообразно. Это же касается полдников и обедов».

Олег Гуменюк напомнил, что на питание детей деньги выделяет государство.

«И мы со своей стороны не можем позволить, чтобы государственные деньги уходили в бак с отходами».

Глава города рассказал, что во время проверки одной из школ было замечено, что дети не съели 70 % приготовленного для них завтрака.

«Этого быть не должно ни в коем случае, – обратился он к директорам. – Требую неукоснительно контролировать работу столовых».

Также Олег Гуменюк обратил внимание на работу поставщиков питания. С одним из них договор может быть расторгнут.

После учебных заведений проверки пройдут во всех детских садах Владивостока.

Ранее в пресс-службе краевого правительства сообщили, что по итогам проверки питания детей в школах в мэрии было принято решение отстранить от работы начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города и уволить начальника отдела общего образования этого управления. Кроме того, и.о. директора гимназии № 2 объявлен выговор.

Справка «В»

Во Владивостоке работает горячая линия по вопросам питания в муниципальных школах. Номера телефонов: 253-47-39, 253-47-38. На вопросы родителей ответят специалисты управления. Они же зафиксируют пожелания и жалобы, чтобы затем провести проверку изложенных фактов.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ /www.vlc.ru