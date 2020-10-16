Жилые кварталы на острове Елены, реновация промзоны и вторая жизнь дома-призрака Четыре проекта, способные изменить облик дальневосточной столицы, обсудили на заседании градостроительного совета Приморья

Представленные проекты направлены прежде всего на экономическое развитие краевого центра и Приморья в целом, заявил, открывая заседание градсовета, глава региона Олег Кожемяко.

«При этом они должны вписываться в архитектурный облик Владивостока, решать вопросы жилищного строительства, создания комфортных пространств», – подчеркнул губернатор.

Так, на заседании обсудили два крупных проекта, связанных с созданием жилых комплексов с объектами социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе правительства края. Главный архитектор ООО «Оферта Диалог» Кирилл Солгалов представил концепцию застройки острова Елены. Она предусматривает строительство почти 400 тысяч квадратных метров жилья, или более 500 квартир в преимущественно четырехэтажных домах. При этом будут сохранены исторические объекты острова. Жителями территории смогут стать почти 9 тысяч человек.

Главным катализатором проектов жилстроительства должен стать мост на остров Елены. По словам Олега Кожемяко, уже к концу этого года проектировщики подготовят предпроект сооружения и другие необходимые документы.

Вторая концепция, представленная Кириллом Солгаловым, касается жилой застройки территории в районе улицы Слуцкого, 5а в Первомайском районе. Сейчас там находятся автобаза и другие промышленные объекты.

«По сути, это реновация промышленной зоны, предусматривающая в этом районе создание новых жилых кварталов», – уточнил автор проекта.

Как подчеркнул Олег Кожемяко, это первый прецедент, когда промзону переводят в зону жилой застройки, и для Владивостока данное решение имеет большое значение.

«Это важный проект, так как перед нами стоят задачи по увеличению объемов жилищного строительства в регионе. Правительство Приморья, в свою очередь, может предложить различные условия для поддержки этого проекта, в числе которых – инженерные сети, субсидирование кредитной ставки до 90 %», – заявил губернатор, добавив, что край будет способствовать упрощению перевода зон из одной в другую для жилищного строительства.

Также на заседание градсовета были представлены проекты второй очереди развития яхт-клуба «Семь Футов» в районе бухты Федорова Амурского залива и завершения строительства здания гостиницы на улице Пограничной, 4. Они предусматривают строительство набережной и марины для катеров и яхт и достройку заброшенного здания в исторической части города.

Члены совета поддержали проекты, однако высказали предложения и замечания, которые должны быть учтены перед следующей презентацией инициатив.

Подводя итоги заседания градостроительного совета, Олег Кожемяко подчеркнул, что помимо утверждения архитектурных и строительных идей, выстраивания концепции градостроительства необходимо создание в Приморье Школы архитекторов.

«Нужно продумать и внедрить систему по подготовке профильных специалистов, которые улавливали бы современные тенденции, могли увязать практическое значение с того или иного объекта с тем, как он впишется в существующую среду», – отметил глава региона.

Отдел новостей «В»

Фото Александра Сафронова (правительство Приморского края)