Следуй по миру за своей звездой Гость программы на этой неделе – Екатерина Кнапп, PR-директор туристической компании «Фрегат Аэро». Кулинарный наставник – Максим Прокопьев, бренд-шеф ресторана «Русский».

Каждую неделю звездные гости вместе с ведущей Анной Бережной и приглашенным шеф-поваром готовят блюдо из ресторанного меню, рецепт которого адаптирован под домашние условия. Вы без труда сможете приготовить такое блюдо сами.

– Екатерина, «Фрегат Аэро» – одна из старейших туристических компаний во Владивостоке…

– Так и есть. Почти 30 лет компания «Фрегат Аэро» открывает красоту мира для путешественников. Нет такой точки на глобусе, куда мы не могли бы отправить наших туристов. И речь идет при этом не о каких-то обычных поездках – мы можем воплотить или подсказать нестандартные идеи для путешествий, например, пообниматься с пингвином. Если даже нет идеи, а хочется чего-то необычного, можно прийти к нам, мы сядем и вместе рассмотрим любые возможности, потому что наши менеджеры – это наши путешественники. Они всегда могут придумать что-то новое.

– Я знаю, что это не единственная изюминка «Фрегат Аэро». Расскажи, какая есть еще?

– Это авторские туры по Азии, в частности в Китай. И морские круизы, отдых в европейских странах. Это считается изюминкой нашей компании, потому что мы подходим к организации туров нестандартно, можно сказать, изнутри. И если ты думаешь, что знаешь, например, про Китай все, то ты ошибаешься. Можно зайти на наш сайт, почитать статьи. К примеру, у нас есть замечательный гид, экскурсовод, гений, считаю, этого направления Елена Чудинова. Ее авторские статьи расскажут о Китае такое, что точно удивит тебя. Но это только одно направление – мир ведь огромный! И о любой части света у нас есть такие истории.

– Хочется узнать о гастротуризме, ведь в путешествиях мы всегда уделяем внимание национальным кухням…

– Я сразу вспомнила поездку в Израиль, где мы долго искали кафе, в котором можно попробовать настоящую шакшуку – вкуснейшее блюдо из яиц и большого количества помидоров. С трудом нашли такое место в пригороде Тель-Авива. Там было огромное пространство, очень много людей, и мы поняли, что там действительно будет вкусно. Мы были такие голодные, что заказали сразу две порции. А когда их принесли, поняли, что погорячились, потому что даже одна порция была просто громадной. Такие нюансы, конечно, полезно знать заранее, когда едешь в другую страну. Помощь профессионалов в этом не будет лишней.

– И вы такие гастротуры можете организовать?

– Да! В том числе если ты хочешь научиться готовить какое-то блюдо. Такие туры хорошо сочетать с событийными. Не все любят проводить время в полном безделье. Мы помогаем, когда человек хочет понять и пройти что-то необычное, но ничего об этом не знает. Можем организовать в путешествии какое-то мероприятие. Даже помогаем, так сказать, найти свои корни: узнать о местах, откуда родом ваши предки.

– Я знаю, что у тебя есть интересная идея о новом направлении путешествий. Поделишься ею с нами?

– Я очень люблю музыку, концерты. И думаю, что я такая не одна. Сейчас многие ездят специально на концерты в другие страны, потому что, к сожалению, Владивосток пока не готов принимать популярных зарубежных музыкантов. Но поклонники узнают о таких заграничных выступлениях своих кумиров чаще всего случайно, а так ведь можно и не успеть попасть на концерт. Поэтому мы готовим проект музыкальных туров, у нас в доступе Сеул, Токио – точки притяжения мировых звезд. И можно ездить туда, совмещать приятное с полезным, не теряя времени.

Бабагануш

ИНГРЕДИЕНТЫ

Баклажаны среднего размера – 3 шт.

Масло оливковое – 20 мл

Гранат – 50 г

Лимон – 1 шт.

Кунжутная паста (тахина) – 40 г

Чеснок – 1 шт.

Мята – 100 г

Кинза – 100 г

Паприка копченая – 50 г

Лаваш – 1 шт.

Зира – 2 г

Соль – 5 г

Перец – 1 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ШАГ 1. Разогреваем духовку с грилем до 175° С. Делаем на баклажанах надрезы, кладем на противень, застеленный пергаментом, и ставим в разогретую духовку под гриль. Запекаем баклажаны около 40 минут, перевернув их за это время один раз в середине приготовления. Готовые баклажаны должны стать очень мягкими.

ШАГ 2. Достаем противень из духовки. Баклажаны разрезаем вдоль пополам и даем им остыть.

ШАГ 3. В это время очищаем чеснок и кладем в чашу блендера. Измельчаем ножом зиру и мяту. Добавляем кунжутную пасту, лимонный сок, соль, перец и оливковое масло. Перемешиваем ингредиенты до однородной массы.

ШАГ 4. Ложкой выскребаем мякоть из баклажанов, не повреждая кожицу. Измельчаем мякоть в пюре и перемешиваем с заправкой.

ШАГ 5. Перекладываем паштет бабагануш в кожицу от баклажанов.

ШАГ 6. Кладем лаваш на сухую сковороду или в духовку на несколько минут, пока он не затвердеет и не станет хрустящим.

ШАГ 7. Укладываем лаваш на баклажан с бабагануш, сбрызгиваем оливковым маслом, посыпаем листьями кинзы, копченой паприкой и зернами граната.

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Справка

Екатерина Кнапп – PR-директор туристической компании «Фрегат Аэро», редактор программы «Сестренки-шоу» на «радио Ви Би Си».

Полностью интервью смотрите в среду в 20.30 на 8 канале.

Готовьте вместе с программой «8 вкусов» и отмечайте свои блюда хештегом #8вкусов!

Фото предоставлено 8-м каналом