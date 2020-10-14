Рок в закрытом городе. 30 лет спустя Военные не доверяли народной дипломатии, а потенциальный противник не хотел покидать столицу Приморья

(Окончание. Начало в номере за 7 октября)

О том, как музыканты из Владивостока и Японии решили провести первый советско-японский фестиваль рок-музыки под девизом «Во имя всемирного отказа от войн», мы рассказали в прошлом номере толстушки.

Напомним, что международный музыкальный праздник в столице Приморья, на тот момент закрытой для посещения и проживания иностранцами, состоялся 15-16 сентября 1990 года. Инициатором рок-фестиваля выступил режиссер японского театра «Мингей» Рюичи Симидзу. Его предложение поддержал Леонид Анисимов, главный режиссер Приморского театра юного зрителя имени Ленинского комсомола (сегодня театр молодежи). Решение вопросов по организации фестиваля легло на плечи коллектива ТОО «Центр творчества XXI век» во главе с Сергеем Паком, музыкантом и художественным руководителем группы «Дождь».

Солянка из аппаратуры

Водную станцию КТОФ в качестве концертной площадки организаторы музыкального форума выбрали не случайно. Хорошая акустика плюс трибуны и асфальтированная площадка перед сценой спокойно принимали до 5 тысяч зрителей. Изолированная со стороны моря, прикрытая высокой отвесной скалой от города, со строгими контролерами на входах, территория станции практически была недоступна для безбилетников. Иными словами, это было идеальным местом для встречи музыкантов двух стран.

Между тем не всем понравилось, что объект Минобороны будет использован для подобного мероприятия. Один из контр-адмиралов КТОФ высказался прямо: Япония – потенциальный противник Советского Союза, и мирного договора у нас нет. Так что нечего японцев привечать у нас. С адмиралом были согласны и другие высокопоставленные военные чины.

Это в 2000-х годах корабли сил самообороны Японии станут периодически посещать Владивосток с дружескими визитами, а жители краевого центра оценят японское гостеприимство и вкус настоящего саке на борту фрегатов под японским флагом. Со временем эти встречи станут обыденными для наших стран, разделенных Японским морем. Но в сентябре 1990-го организаторам фестиваля с большим трудом удалось уговорить военных не ставить палки в колеса первопроходцам народной дипломатии и интернациональным культурным связям.

Охрану и сопровождение гостей из Страны восходящего солнца обеспечивали сотрудники правоохранительных органов под руководством начальника уголовного розыска Фрунзенского района подполковника милиции Сергея Пацюка. Не забывайте, что это начало лихих 90-х и криминальных элементов во Владивостоке было предостаточно. К счастью, противоправных эксцессов против японской делегации не было ни на фестивале, ни за пределами концертной площадки.

Чтобы обеспечить достойный уровень и качество звука на концерте под открытым небом, нужна была соответствующая аппаратура. Но во Владивостоке до этого случая никто подобными масштабными проектами не занимался. Поэтому необходимого количества световой и звуковой техники в городе не было.

Даже в студии MSM известного во Владивостоке дискотетчика Алексея Макаренко, которая в те годы только начинала раскручиваться. Пришлось устроителям мероприятия собирать аппаратуру, что называется, с миру по нитке. Усилители, кабели, барабаны, колонки и другие примочки предоставила группа «Атлас» (коллектив Приморской краевой филармонии). Недостающую технику взяли напрокат в Артеме и в Комсомольске-на-Амуре. Результат этой работы – солянка из аппаратуры, к которой не было претензий ни у русских, ни у японских музыкантов.

Слышал ли ты «Дождь»?

Накануне первого фестивального дня, в пятницу вечером, на Владивосток налетел шквальный ветер, а ночью хлынул ливень. Хорошо, что рабочие еще не натянули тент над сценой, иначе его бы унесло в море. В субботу концерт начался в 18 часов и шел почти 5 часов.

На правах принимающей стороны мероприятие открывала группа «Дождь» балладой «К тебе» (вокалист Петр Семин). Далее следовала композиция «Спешащие люди» в жанре арт-рок и песня «Тень». Это был отрепетированный материал из запланированного к выходу альбома, который, к сожалению, так и не появился на компакт-диске. Но его запись сохранилась.

По словам очевидцев, оригинальные, виртуозно исполненные композиции «Дождя» зрителям понравились. Между тем корреспондент «Российской музыкальной газеты» Насардинова позже напишет, что группа «Дождь» «повышенным вниманием к текстам и музыкой вызывала ностальгию по «Машине времени». С этим суждением трудно согласиться. В джаз– и арт-рок-композициях Сергея Пака сотоварищи звучали отголоски творчества Yes и Genesis, Чика Кориа и Стенли Кларка. А «Машина времени» здесь даже близко не проезжала.

С наступлением темноты сцену освещали цветные софиты. Подобного рок-шоу Владивосток еще не видел. Каждую песню зрители принимали одобрительными хлопками, выкриками и возгласами. Многие танцевали.

Бурей аплодисментов поклонники рок-музыки приветствовали и провожали со сцены группу «Трек» из Хабаровска, хард-рокеров Gang For Children и студенческую панк-группу Stockholm Appeal из Японии. После выступления японской команды Vaniti, проповедующей рок-н-ролл и поп-музыку, зрители пять минут скандировали ее название, не отпуская музыкантов со сцены.

Не менее эмоционально публика оценила игру коллективов «Воскресная площадка», «Извне», «Эмилия», «Черный аППостол» из Владивостока, «Восточный синдром» из Магадана, Noise Project из Уссурийска.

Группа «Атлас» выступала на второй день фестиваля. И хотя в репертуаре коллектива были поп-песни с элементами рок-музыки и даже джаза (к этому сплаву тяготел гитарист группы Геннадий Привалов), тем не менее выступление «Атласа» и его вокалиста Валерия Ромашова, исполнившего песню «Я убил дождь», стало украшением фестиваля. И это неудивительно. Валерий – финалист отборочного тура 5-го Всесоюзного фестиваля молодых исполнителей советской эстрадной песни, состоявшегося в августе 1990-го в Ялте. На фестивале во Владивостоке он пел и танцевал, будто вновь оказался на сцене «Ялты-90».

Кстати, владивостокская группа «Седьмой прохожий», получившая хорошие отзывы на конкурсе фонограмм, не попала в плей-лист фестиваля по… собственной инициативе. Ее название уже было указано на афишах, но «прохожие» улетели по приглашению в Германию. Говорят, что немцы их неплохо приняли.

Два дня на водной станции КТОФ витал дух всемирного братства рокеров. В знак дружбы и в качестве оценки мастерства советского музыканта барабанщик одной японской группы подарил коллеге из группы «Дождь» Олегу Криволапову барабанную тарелку швейцарской фирмы Paiste. По тем временам это был королевский презент. Тарелка сохранилась до наших дней – в отличие от имени щедрого дарителя.

По мнению члена оргкомитета первого советско-японского фестиваля рок-музыки Сергея Пака, уровень исполнительского мастерства советских и японских музыкантов был одинаков. И никто не обгонял никого на голову. В то же время Геннадий Привалов, талантливый гитарист группы «Атлас», считал, что наши музыканты лучше играют рок, чем японцы. Фестиваль никого не оставил равнодушным. И у каждого было свое мнение о мастерстве его участников.

Музыканты пели безвозмездно

Интерес прессы к международному музыкальному форуму в закрытом городе Владивостоке был если не огромный, то достойный. Как мы уже рассказывали, из Страны восходящего солнца вместе с музыкантами прибыли представители японской государственной телерадиокомпании NHK и других СМИ. При содействии выпускника ДВГУ Максима (Макса) Немцова, переводчика с английского, автора и редактора самиздатовского журнала «ДВР», посвященного культуре российского андеграунда, на фестиваль из Петербурга прилетел Андрей Бурлака – музыкальный журналист, продюсер, историк отечественной рок-музыки, из Москвы – Сергей Антипов, ведущий и режиссер суперпопулярной передачи «Программа А». По словам Сергея Пака, Антипов, человек просвещенный и искушенный в отечественной рок-музыке, в ее направлениях и течениях, с восторгом отзывался о фестивале и об уровне его участников – как российских, так и японских. Особенно ему понравились владивостокская группа «Воскресная площадка» и исполнительское мастерство ее фронтмена, саксофониста Алексея Болткова. Правда, режиссер «Программы А» сожалел, что ему не удалось снять фильм о фестивале из-за неудовлетворительного освещения сцены. Для музыкантов и зрителей свет был приемлемым, но для профессиональной съемки не годился. Однако репортаж, посвященный первому советско-японскому рок-фестивалю, где Сергей Пак отвечает на вопросы ведущего «Программы А», все же выйдет. Кстати, Сергей Антипов и Андрей Бурлака работали на том фестивале безвозмездно, ради собственного интереса и удовольствия. Музыканты, как русские, так и японские, тоже играли без гонорара. Деньги за работу получили только технические специалисты.

На память остались фотографии и фильм

Местные СМИ также не остались в стороне. Творческое объединение «Радуга» Приморского телевидения в течение двух дней скрупулезно фиксировало выступление музыкантов для своих будущих передач. На Приморском радио журналисты редакции художественного вещания Татьяна Литвищенко и Александр Брюханов, ныне директор Приморской публичной библиотеки им. М. Горького, подготовили радиопередачу «Рок-рывок через океан», основанную на интервью с российскими и японскими музыкантами.

– Я хорошо помню этих японцев, они были как древние айны – волосатые, бородатые и смешные, – рассказывал корреспонденту «В» Александр Георгиевич.

К сожалению, запись радиопередачи не сохранилась. Кстати, музыкальная редакция художественного вещания Приморского радио подарила японским рокерам уникальную фарфоровую вазу на память о советско-японском фестивале. Но в Японию этот дорогой презент не попал – он бесследно исчез еще во Владивостоке.

Свою лепту в увековечивание фестиваля также внес уже известный нам штатный художник «Дальзавода» Александр Борисенко. Он снимал японских музыкантов на улицах города, на теплоходе «Юрий Трифонов», где они жили, на сцене. Видеокамеру «Хитачи» ему тогда вручил Леонид Анисимов со словами: «Ты – человек творческий, у тебя получится».

– Это была моя первая операторская работа с видеокамерой. До этого я только фотографировал. Снимал не для показа по телевизору, а для друзей. Знал, что это видео никуда не пойдет. Помню, во время съемки концерта наделал столько косяков, что даже хотел удалить запись в целях экономии – видеокассеты тогда были редкостью. Но интуиция подсказывала, что надо все оставить так, как есть, потому что дублей больше не будет. Зато сейчас пересматриваю видео 30-летней давности и улыбаюсь. Это же прелесть! Мы все тогда были молодыми, и времена были золотые, – признается сегодня Александр Борисенко, известный ныне фотохудожник и мастер резьбы по дереву.

Позже на основе репортажей телевизионщиков и видеозаписей «для друзей», сделанных Борисенко, Александр Артамонов и Олег Криволапов смонтировали фильм, уместившийся на трех дисках формата CD-RW, по которым можно едва ли не по минутам восстановить хронику двух фестивальных дней.

Продолжения не последовало

Первый советско-японский фестиваль рок-музыки закончился фейерверком и надеждой на продолжение музыкальных контактов.

Когда теплоход «Юрий Трифонов» уже стоял под парами, чтобы отчалить в Японию, среди членов японской делегации недосчитались нескольких музыкантов. Они исчезли после прощального ужина в баре, закончившегося далеко за полночь. Нашли японцев на главной площади Владивостока. Они беззаботно гуляли, наслаждаясь красотами утреннего города, видимо, забыв, что пора возвращаться на родину...

Подводя итоги фестиваля, член оргкомитета, режиссер Приморского театра имени Ленинского комсомола Леонид Анисимов признавался представителям СМИ, что «опыт фестивальной работы рождался прямо на ходу».

– У исполнителей было много любительского, но это от слова «любить». Именно поэтому первый международный рок-фестиваль во Владивостоке стал акцией человеческого и политического единения. Я убежден, что уже через год в нем будут участвовать не менее 5-6 стран, – такую оптимистичную оценку мероприятию дал Леонид Анисимов в сентябре 1990-го.

Его пророчество не сбылось. В декабре 1991 года Верховный Совет СССР огласил факт подписания Декларации о прекращении существования великой страны, занимавшей одну шестую часть суши планеты Земля. Поэтому второй советско-японский фестиваль рок-музыки не состоялся.

Между тем у него могло быть своеобразное послесловие. После знакомства с японскими музыкантами и представителями заморского бизнеса Сергей Пак задумал организовать во Владивостоке и в других городах Дальнего Востока сеть караоке-баров – в те годы развлечение для наших людей невиданное. Необходимую для этого аппаратуру предполагалось закупить в Японии. Во Владивосток из Токио для решения коммерческих вопросов прилетал хозяин музыкальной студии – один из организаторов фестиваля с японской стороны. Но этот перспективный проект не был реализован все по той же объективной причине: в новорожденной России наступили смутные времена. Что касается караоке-баров, то они появятся во Владивостоке только в конце 90-х годов.

Coda

Через несколько месяцев после окончания фестиваля Сергей Пак прилетел в Токио по творческим делам. Каково же было удивление нашего земляка, когда на одной из деловых встреч его японский собеседник вдруг заявил, что знает Сергея.

– Откуда? Мы с вами встречались? – удивился Пак, пытаясь припомнить, вдруг они действительно когда-то встречались, а он запамятовал. Всякое может быть.

– Я видел вас по телевизору в программе NHK. Это же вы организовывали музыкальный фестиваль во Владивостоке?

– Я был потрясен, – вспоминает сегодня Пак. – Действительно, корреспондент филиала NHK во Владивостоке брал у меня интервью. Я что-то ему сказал и забыл об этом. Оказалось, что компания NHK гоняла сюжет с моим интервью по своим каналам. Они вообще давали много разных репортажей о России и о фестивале. Им было важно, чтобы в Японии общественность знала и говорила о нашем совместном проекте как о примере народной дипломатии между нашими странами, которая реально работает.

Что здесь можно сказать? Конечно, приятно было услышать в чужой стране, за сотни километров от дома, что наш фестиваль вызвал общественный резонанс и запал в душу японцам. Хотя Советского Союза на тот момент уже не было.

Сергей КОЖИН

Фото предоставлено Сергеем ПАКОМ