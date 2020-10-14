Книги, которые придется поискать На «Печатном дворе» были представлены и раритетные издания. В частности, коллекция сельскохозяйственной литературы собрания Горнотаежной станции.

– История станции, основанной в 1916 году, восходит к Южно-Уссурийскому отделению Русского географического общества, – рассказала сотрудник Центральной научной библиотеки ДВО РАН Марина Полоник. – Коллекция по естественным и техническим наукам включает в себя более 600 экземпляров. Все они печатались многие десятилетия назад и сейчас являются раритетами. На нынешней выставке мы представили наиболее интересные экземпляры, которые привлекли внимание как специалистов – ботаников, флористов, агрономов, цветоводов, так и ценителей букинистки.

Также стоит отметить детскую историческую книгу «Записки о Дальнем Востоке». Ее соавторы – руководитель «Албазинской экспедиции», ученый секретарь фонда «Петропавловск» Андрей Черкасов и художник-реставратор «Албазинской экспедиции», археолог Варвара Хоменкер.

Научно-популярное издание посвящено истории освоения Дальнего Востока от появления здесь первых людей в каменном веке до присоединения этих территорий к Российской империи в позапрошлом столетии. Книга состоит из четырех частей: первая рассказывает о периоде каменного века, вторая – о дальневосточных империях эпохи Средневековья, третья – о русских землепроходцах XVII века, четвертая – о возвращении этих земель в состав Российского государства спустя два века. Документальное повествование, дополненное художественными рассказами, представляет читателю последние научные данные из археологии, этнографии и истории Дальнего Востока.

Книга богато иллюстрирована художественными изображениями, а также фотографиями и рисунками археологических находок и музейных экспонатов. Особый интерес вызывают репродукции картин приморского художника-мариниста Валерия Шиляева.

Николай КУТЕНКИХ