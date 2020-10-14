Чтобы стать ледоколом, нужно родиться во Владивостоке Почему главный герой нового спектакля театра молодежи так и не появляется на сцене

«Он был как ледокол – сносил все на своем пути! В Голливуде у секретарш некоторых боссов лежало на столе его фото – чтобы ни в коем случае не пускали. Так его боялись!»

Так режиссер Талгат Баталов, начавший работу над постановкой нового спектакля в Приморском краевом театре молодежи, рассказывает о главном герое пьесы. Герое, которого, между прочим, никто не увидит на сцене. Потому что персонажа по имени Юл Бриннер в спектакле «Бриннер» просто нет. Как так?

Это все влияние Юла!

Эта удивительная история началась в прошлом году. Талгат Баталов, известный московский режиссер, дважды номинировавшийся на премию «Золотая маска», приехал во Владивосток и показал на фестивале «Метадрама» эскиз спектакля по пьесе Дмитрия Данилова «Человек из Подольска». А еще Талгат много гулял по нашему городу и однажды увидел здесь памятник тому, кому и ожидать не мог…

– Очень люблю фильм «Великолепная восьмерка», особенно там хороша работа Юла Бриннера. Но я и представить не мог, что этот актер родился и десятую часть своей жизни прожил во Владивостоке, – признается Талгат. – Для меня это стало не просто открытием, а откровением! Я сразу предложил руководству театра молодежи подумать над постановкой спектакля об этом человеке, тем более что в 2020 году ему бы исполнилось сто лет.

И театр идею подхватил. Пьесу предложили написать Виктории Костюкевич, владивостокскому драматургу, участнице фестиваля «Любимовка». А Союз театральных деятелей поддержал постановку грантом.

– Работа над пьесой шла нелегко, – вспоминает Виктория. – В какой-то момент я даже начала злиться на Бриннера. Все было не так! А потом мы с Талгатом проговорили целую ночь – и возникла идея написать пьесу о человеке, но… самого человека туда не включать. И работа пошла! И однажды я поняла, что разговор идет уже не только о персоне Юла Бриннера, а о художнике как таковом. О том выборе, который рано или поздно встает перед каждым художником: работать на потребу публике, делать то, что хотят продюсеры, или жить согласно своим принципам? Так что в итоге получается спектакль, в котором проблема стоит более широко. Он про всех творческих людей…

И для меня написание этой пьесы стало внутренне важным шагом. Я вдруг поняла: хватит ждать, хватит сидеть, пора мне самой ставить свои пьесы и что-то менять в устоявшейся жизни. Уверена, что это влияние Юла! Ведь и он в какой-то момент решил снимать свои фильмы.

Вообще, он был перфекционистом, не мог делать плохо и не терпел, когда другие работали не в полную силу. Он лез всюду, это правда. Если снимался в фильме, то старался принять участие в написании сценария, интересовался режиссурой, давал советы осветителям. Это нравилось не всем, но такой напор был частью его натуры.

Понимаете, в то время предпочитали снимать фильмы-полотна, похожие один на другой, даже если над ними работали разные режиссеры. И сами режиссеры были марионетками в руках владельцев киностудий. А Юл терпеть этого не мог. Он не мог видеть, как по воле студийных воротил из хорошего материала делают посредственное кино. Когда снимался «Тарас Бульба», Юл разрыдался, увидев результат, готовый фильм. Потому что монтаж, желания продюсеров превратили потенциально сильную, полную эмоций картину в унылое полотно, которое смотреть невозможно. Юл не мог на это влиять и плакал от бессилия. Для него это была настоящая трагедия…

Кроме того, он был человеком, который многое мог делать сам. Например, был прекрасным плотником. Великолепно проявил себя как фотограф! Он был талантлив и стремился к совершенству во всем.

Любил. Ненавидел. Заряжал!

– Принято считать, что Юл Бриннер не любил упоминать о Владивостоке, он никогда не касался этой темы в своих интервью, – говорит Талгат Баталов. – Но это не совсем так. На самом деле, изучая личность Бриннера, лучше не опираться на его интервью, а судить о нем по воспоминаниям родных: сестры, сына. Потому что в каждом своем интервью Бриннер придумывал себя и мифы о себе. Одна только история о том, что он родился в цыганском таборе, чего стоит! Мне кажется, что он издевался над журналистами…

А Владивосток Юл вспоминал в личных разговорах, в общении с родными. И любил этот город. Его сестра не раз упоминала о том, как Юл хотел еще раз увидеть Владивосток. Вот потому и Виктория в своей пьесе старалась показать, что те шесть лет, которые Бриннер прожил во Владивостоке с момента рождения, были важны для него, для того, кем он стал.

Советскую же власть, коммунистов он сильно не любил. Хотя бы за то, что его семью выслали из Владивостока с условием не возвращаться, сюда ход им был заказан…

Он любил свободу, это было ключевое слово его жизни. Не признавал никакого диктата власти. По своей природе он был захватчик! Если чего-то хотел, то он это делал. Если говорил: хочу быть циркачом, то шел в цирк и занимался, становясь крутым циркачом. После тяжелой травмы ему сказали, что он никогда не будет ходить, но через некоторое время он уже скакал на лошади, восстановив силы! Решил стать учеником Михаила Чехова – и стал!

Жизнь Юла Бриннера, то, как он жил вопреки судьбе, вопреки любым бедам, – это крутой мотиватор для любого человека. Вот каким надо хотеть быть, пытаться быть! Нет больше людей, которые родились бы в России и при этом имели две важнейшие кинематографические награды: премию «Оскар» и премию «Тони».

Да дело даже не в наградах. Дело в самом этом уникальном человеке, его удивительной судьбе, его безумной энергии. Жан Кокто говорил про Бриннера, что у него шампанское вместо крови. И он заряжал своей энергией, люди рядом с ним менялись!

Вообще же, Юлу не повезло только в одном. Он не дождался прихода в Голливуд авторского кино. Это случилось буквально через 10 лет после его смерти. А он попал в эпоху тех самых полотен, которые нивелировали и убивали любой талант… В его фильмографии мало хороших фильмов, при этом – вот парадокс – сам он играет отлично!

Крутой чувак этот ваш земляк

В спектакле «Бриннер», премьера которого запланирована на 13 и 14 ноября, занято 22 человека, почти вся труппа театра молодежи. По словам художника спектакля Натальи Черновой, в нем будет много видеопроекции, кадров из фильмов Бриннера. А вот самого Бриннера на сцене мы так и не увидим.

– Наш спектакль – это в первую очередь исследование человека, а не реконструкция его судьбы, вот в чем дело, – объясняет режиссер. – Хотите узнать биографию Юла Бриннера – прочтите книгу из серии «ЖЗЛ» или книгу Рока Бриннера. Это намного проще. Мы занимаемся другим: пытаемся понять, как и откуда вырастает личность такого масштаба, такой пассионарий. Мы исследуем город, в котором он родился, среду, которая его окружала…

В спектакле есть все, кто был рядом: жены, любовницы, сестры, сын, друзья, коллеги, родственники, воротилы кинобизнеса. Есть все о нем, и нет его. Это история о семье и взаимоотношениях, о сыне и отце. Даже немного о трагедии Рока Бриннера: представьте, каково оказаться в тени такого исполина, будучи при этом тоже талантливым человеком… Часть истории посвящена окружению, тому, как выкристаллизовывается такая личность, сколько вокруг препятствий, сложностей, как тебе будут мешать побеждать в жизни и как ты это будешь преодолевать.

Ну а самое главное… Поскольку пьеса ставится в театре молодежи, основная наша цель – дать молодым людям мотиватор! Когда я стал изучать жизнь Бриннера, я офигел! Это вихрь безумной азиатской энергии, такой человек мог родиться только в таком месте, как Владивосток. Такой крутой чувак, ковбой, супермен – и ваш земляк! Не какой-то там герой из комиксов «Марвел», а реальный человек, родившийся в доме на Алеутской и проживший во Владивостоке очень важную часть детства…

Таких мотиваторов сегодня очень не хватает. Мы хотим изучить Бриннера, чтобы понять что-то про себя в первую очередь. И научиться быть такими, как он.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА