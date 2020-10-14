Что мужики-то вытворяют! Зрителям обещали зрелищ и адреналина. Всего хватило сполна

Фестиваль спорта и моторов «Владивосток-2020», прошедший в субботу, 11 октября, объединил любителей мотофристайла, воркаута, акробатики и водных видов спорта со всего Приморья.

Мероприятие было приурочено к празднованию 82-й годовщины образования края, и открыл его губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает пресс-служба региона.

«Уверен, что сегодняшнее зрелище не оставит никого равнодушным. Адреналин будет зашкаливать и у участников, и у зрителей. Мотоспорт – выбор мужественных людей. Те, кто однажды сел за руль железного коня, знают, что от таких эмоций, такого заряда энергии уже сложно отказаться», – заверил губернатор.

Как пишет портал vl.ru, вход на водноспортивную станцию ЦСКА был свободным. Зрители садились на места в соответствии с социальной дистанцией – организаторы отметили те места, которые нельзя было занимать.

Горожане увидели массовые заезды аквабайкеров и выступление флайбордистов. Но главным на празднике моторов стал мотофристайл. Для спортсменов установили высокие стальные трамплины, укрепленные железобетонными блоками. Приземлялись райдеры на надувные батуты. При неудачном трюке спортсмен падал на мягкую поверхность с меньшим риском получить травму.

Для представителей приморской команды по мотофристайлу Dead Head это выступление было одним из первых.

«Мы, можно сказать, юниоры, выступаем на разогреве, – признался vl.ru мотофристайлер Роман Серов. – Приморская команда существует не так давно, мы учимся, но стараемся зрителей радовать. С трюками у нас немного сложно, но, думаю, со временем разберемся и научимся».

А вот спортсмены из сильнейшей в России команды FMX13, специализирующиеся на экстремальном мотофристайле и выступающие на крупнейших стадионах мира, показали массу акробатических элементов на своих мотоциклах. Как пишет корреспондент vl.ru, здесь были сальто назад – когда спортсмен разворачивает мотоцикл в воздухе на 90 градусов, морская звезда – садится на переднее крыло, держась за руль, супермен – вытягивается и находится во время прыжка параллельно мотоциклу и многие другие. Всего прошло три сета с выступлением мотофристайлеров.

«Мы участвуем в чемпионатах мира, и к этим турнирам готовиться приходится очень долго. Это адский труд: нужно работать над общим функционалом, растяжкой. Помимо физической подготовки необходим идеальный накат на мотоцикле, нужно в совершенстве владеть техникой: тормозить, ускоряться, а не просто прыгнуть из точки «А» в точку «Б». Мотоцикл весит 110 килограммов, и передвигать его очень непросто. Для того чтобы так научиться, требуются десятилетия», – сказал один из сильнейших райдеров в России Алексей Колесников.

Пусть приморцы пока в юниорах мотофристайла, но и нам есть чем гордиться в области спорта и моторов. Как отметил губернатор, в регионе делается многое для развития мотоспорта. Это подтверждают и многочисленные достижения приморских спортсменов.

«Наши команды завоевывают призовые места на чемпионатах: совсем недавно юниоры «Востока» выиграли командное и личное первенство России по спидвею. А сегодня они сражаются за призовые места в другой возрастной категории командного чемпионата России», – заявил Олег Кожемяко.

Как уточнили в министерстве физической культуры и спорта Приморья, фестиваль «Владивосток-2020» – одно из мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Инициатива утверждена президентом России Владимиром Путиным и подразумевает масштабное строительство необходимой отраслевой инфраструктуры в районах Приморья.

На возведение одних только спортплощадок в текущем году предусмотрено более 400 миллионов рублей. Всего в 2020 году в крае появится 62 таких объекта.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА