Кто защитит инвестора? Вложить 10 млн долларов в экономику Приморья и сесть на 9 лет со штрафом 25 млн рублей

Апелляционная инстанция оставила в силе приговор Уссурийского районного суда резиденту свободного порта Владивосток гражданину КНР Шеню Юние. В свою очередь, защита китайского предпринимателя убеждена: преступление, за которое осудили их соотечественника, намеренно спровоцировано.

О взятке речи не шло

В свое время мы уже рассказывали о неоднозначном «деле Шеня» (см. номера «В» за 14 ноября 2018 года публикация «Стать резидентом. И сесть», а также за 4 сентября 2019 года – «Приморье – ловушка для инвесторов?»). Сегодня мы возвращаемся к этой теме, поскольку «дело Шеня» вызвало резонанс в предпринимательской среде, в том числе китайских инвесторов, планирующих вложить свои деньги в экономику Приморья.

Напомним, что более 10 лет назад предприниматель из КНР Шень Юние переехал на постоянное место жительства в Уссурийск, где в статусе учредителя ООО «Золотой Феникс» открыл технический производственный парк на площадях бывшего завода по ремонту комбайнов. Это событие, очень важное для дружественных и экономических отношений между нашими странами, широко освещалось российскими и китайскими СМИ. В общей сложности господин Шень инвестировал в экономику Приморского края свыше 10 млн долларов собственных средств.

Кроме того, предприниматель планировал заняться туристическим бизнесом. Для этого он в 2014 году приобрел во Владивостоке участок земли под строительство гостиницы. Но этим планам не суждено было сбыться: здание вышло за границы земельного участка, его этажность увеличилась, а новую документацию согласовать не удалось.

В 2017 году инспекция регионального строительного надзора Приморского края потребовала снести постройку, с чем господин Шень не согласился. Для защиты своих интересов и по рекомендации знакомого бизнесмена Бай Ли Чена он нанял некоего «всемогущего» юриста Игоря Филимонова*. За оказание юридических услуг по получению всех необходимых разрешений юрист получил аванс в 500 тысяч рублей. В материалах дела Шеня есть подтверждающая расписка. Как позже будет установлено в ходе следствия и подтверждено на суде следователями следственного отдела ОМВД России по городу Уссурийску (их имена известны), Филимонов не имел никакого отношения к юриспруденции. Об этом говорится в приговоре суда. Вступая в контакт с господином Шенем, плохо говорящим по-русски, липовый юрист действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

В середине января 2018 года китайский инвестор Шень Юние был заключен под стражу, деятельность его бизнеса приостановлена. А в сентябре 2019-го Уссурийский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере через посредника). Хотя сам Филимонов в судебном заседании рассказал, что при получении денег от Шеня речь шла только о получении разрешения на строительство, а не о взятке. Шень Юние свою вину не признал. Что было дальше, уже известно. Необходимо добавить, что даже после оглашения приговора силовики не оставили в покое 63-летнего китайца. По словам защиты, оперативные сотрудники продолжали посещать Шеня Юние в СИЗО № 2, предлагая ему признать вину.

Все случившееся – ночной кошмар

Как полагает управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин, дело Шеня – наглядный пример запугивания потенциальных китайских инвесторов в Приморье. В результате чего привлекательность региона для иностранных предпринимателей фактически сводится на нет. Как следствие, страдают плодотворные экономические взаимоотношения между КНР и РФ, которые складывались в течение долгого времени.

И это в тот момент, когда на протяжении последних лет российские власти прилагают заметные усилия для создания привлекательности инвестиционного климата на Дальнем Востоке, и в частности в Приморье. К примеру, для бизнеса, в том числе иностранного, желающего вложить деньги в развитие региона, снижаются налоговые ставки, упрощаются условия для получения в аренду земельных участков.

– Мы открыты для привлечения инвестиций в Приморский край, создания благоприятных условий ведения здесь бизнеса и комфортной среды для граждан, – говорил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на одной из встреч с представителями деловых кругов региона.

Однако все эти, а также другие плюсы зачастую перечеркиваются на местах чиновничьими препонами при оформлении разрешительных документов, а также необоснованным вмешательством силовых структур в экономические отношения, вплоть до арестов и скамьи подсудимых.

Так, по данным Харбинского интернет-издания «Дунбэйван», за последние пять лет как минимум 10 китайских бизнесменов из провинции Хэйлунцзян арестованы российскими правоохранительными органами в связи с попытками ускорить бюрократические процедуры при оформлении бизнеса в ТОР Приморского края. Согласитесь, не каждый предприниматель рискнет развивать свое дело под угрозой попасть под следствие и силовой отъем активов.

Сын осужденного Шень Бовэн в разговоре с корреспондентом «В» заявил, что его отец очень любит Россию и всегда призывал своих знакомых инвесторов заниматься бизнесом на Дальнем Востоке, а все произошедшее с ним называет ночным кошмаром.

– Я знаю, что мой отец не нарушал российских законов, и он на самом деле не хотел нарушать их. У нас достаточно доказательств, чтобы подтвердить это! Но они, похоже, не сработали в суде Уссурийска, – рассказал наследник предпринимателя Шеня Юние. Точнее, наследник многомиллионных долгов отца перед китайскими кредиторами, которые вложили свои деньги в экономику Приморья и после приговора господину Шеню остались ни с чем.

Приговор будет обжалован

Между тем, по словам Шеня Бовэна, его семья и знакомые китайцы понимают, что все случившееся – это политика не России или администрации Приморского края. Но из-за необоснованного вмешательства правоохранителей в бизнес отца и его несговорчивости суровый приговор вынесен на основании ложных показаний, поскольку суд не может признать действия оперативников неправомерными.

По словам адвоката RS Legal Валерия Волоха, в отсутствие серьезных изменений в процессуальном законодательстве и соответствующих корректировок в части контроля за оперативно-разыскной деятельностью правоохранительных органов ситуация не изменится, несмотря на все меры либерализации, привлекательности и защиты бизнеса, принимаемые в настоящий момент государством. Поэтому все, что случилось с китайским инвестором Шенем Юние в Приморье, может случиться с любым предпринимателем в России.

– Сегодня у нас достаточно свидетельств того, как иностранные бизнесмены все чаще попадают в поле зрения государственных органов, осуществляющих уголовное преследование. И, видится, без активных действий со стороны законодателя и надзорных органов ситуация не изменится, – говорит господин Волох.

По убеждению стороны защиты, доказательства, присутствующие в деле Шеня (аудиозаписи, деньги, расписки, показания свидетелей), могли быть интерпретированы и в обратном контексте, достаточном для вынесения оправдательного приговора или возвращения уголовного дела прокурору.

Как стало известно «В», защита предпринимателя Шеня Юние будет обжаловать приговор Уссурийского районного суда в Верховном суде РФ и добиваться если не отмены приговора, что происходит нечасто, то снижения наказания.

Сергей КОЖИН

* Фамилия изменена

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