Россиянам посоветовали отказаться от рукопожатий Роспотебнадзор совместно с порталом Стопкоронавирус.рф выпустили информационный ролик с детальной инструкцией о том, как не заразиться коронавирусом на рабочем месте.

Авторы ролика советуют:

– не касайтесь руками дверных ручек, перил и кнопок в лифте и вообще не ездите в это время в полном лифте;

– мойте руки сразу, как пришли на работу, и делайте это как можно чаще в течение дня;

– держите рабочее место в чистоте, дезинфицируйте предметы, к которым прикасаетесь, проветривайте как можно чаще рабочее помещение;

– надевайте маску каждый раз, когда уходите с рабочего места;

– откажитесь от рукопожатий, хотя бы временно;

– не ходите обедать группой;

– проводите рабочее совещание удаленно;

– договоритесь работать с коллегами в разные смены;

– работайте удаленно, если есть возможность;

– оставайтесь дома, если плохо себя чувствуете.

При соблюдении всех этих условий, пожалуй, есть шансы остаться здоровым.

Лика ТКАЧЕНКО