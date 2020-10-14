Россиянам посоветовали отказаться от рукопожатий
Роспотебнадзор совместно с порталом Стопкоронавирус.рф выпустили информационный ролик с детальной инструкцией о том, как не заразиться коронавирусом на рабочем месте.
Авторы ролика советуют:
– не касайтесь руками дверных ручек, перил и кнопок в лифте и вообще не ездите в это время в полном лифте;
– мойте руки сразу, как пришли на работу, и делайте это как можно чаще в течение дня;
– держите рабочее место в чистоте, дезинфицируйте предметы, к которым прикасаетесь, проветривайте как можно чаще рабочее помещение;
– надевайте маску каждый раз, когда уходите с рабочего места;
– откажитесь от рукопожатий, хотя бы временно;
– не ходите обедать группой;
– проводите рабочее совещание удаленно;
– договоритесь работать с коллегами в разные смены;
– работайте удаленно, если есть возможность;
– оставайтесь дома, если плохо себя чувствуете.
При соблюдении всех этих условий, пожалуй, есть шансы остаться здоровым.
Лика ТКАЧЕНКО