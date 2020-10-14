Предъявите маску на своем лице Во Владивостоке ежедневно проверяют автобусы, трамваи и такси на соблюдение масочного режима.

В понедельник, после того как административные комиссии совместно с полицией «посетили» 344 единицы общественного транспорта, было составлено 18 протоколов о нарушениях. У водителей проверяли отметки о прохождении дезинфекции салонов, у пассажиров – наличие масок.

«Каждый обязан носить маски и соблюдать социальную дистанцию. С нарушителями проводим беседы о важности ношения масок в общественных местах. Также гражданам, нарушающим масочный режим, могут грозить штрафы», – предупредили в административной комиссии.

Во вторник рейды проходили на остановках «Луговая» и «Семеновская». Как сообщили в пресс-службе мэрии, проверять будут каждый день, без выходных.

Так что, уважаемые граждане, готовьтесь предъявить маску на своем лице: эпидситуация обостряется. Вполне возможно, что власти от уговоров перейдут к реальным штрафам. Кстати, жителям районов края тоже не стоит расслабляться. Губернатор приморья потребовал от глав муниципалитета выполнять распоряжение оперативного штаба о масочном режиме.

Отдел новостей «В»

Фото с сайта www.vlc.ru