В Минный городок – скандинавской ходьбой Общественная организация «Твой здоровый образ жизни» проводит бесплатные занятия по скандинавской ходьбе и адаптивной гимнастике на пяти площадках Владивостока. Участниками тренировок могут стать все желающие, сообщает пресс-служба мэрии.

Как сообщили организаторы, по четвергам с 9.00 до 10.00 занятия проходят у памятника Виталию Баневуру на улице Пушкинской, 63. Дополнительно в программе значатся растяжка и йога. Телефон для справок 8-902-555-22-38.

По пятницам сторонников здорового образа жизни ждут на Русской, 25 (аллея им. Дениса Давыдова). Занятия проходят с 9.00 до 10.00. Справки по телефону 8-902-524-45-51.

По субботам работают сразу две площадки – на набережной Спортивной гавани (напротив СК «Олимпиец», тел. 8-902-555-22-38) и стадионе школы № 25 (ул. Никифорова, 41а, тел. 8-914-729-31-22). На обеих площадках занятия проходят с 10.00 до 11.00.

Воскресенье – день занятий в парке Минного городка. Сюда любителей скандинавской ходьбы и адаптивной гимнастики приглашают с 9.00 до 10.00. Информацию о занятиях на этой площадке можно уточнить по телефону 8-951-028-34-04.

Напомним, что Приморская региональная общественная организация «Твой здоровый образ жизни» в этом году стала одним из получателей грантов мэрии с социальным проектом «Владивосток – территория здоровья – 2020». Все занятия являются для участников бесплатными.

Отдел новостей «В»

Фотографии предоставлены организаторами