На острове Попова все-таки будет участковый Организация опорного пункта полиции, обустройство контейнерных площадок, вывоз мусора – эти и ряд других проблемных вопросов были озвучены жителями Попова мэру и представителям правоохранительных структур.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, островитяне встретились с главой Владивостока Олегом Гуменюком, прокурором города Сергеем Лубенцом, начальником УМВД России по Владивостоку Вадимом Холмогоровым и уполномоченным по правам человека в Приморском крае Юрием Мельниковым.

В ходе личного приема граждан был решен вопрос с предоставлением на острове Попова, который является частью городского округа, служебной квартиры для участкового уполномоченного полиции. Это позволит сотруднику правоохранительных органов на регулярной основе следить за правопорядком на островной территории (напомним, что «В» неоднократно писал об этой проблеме»).

Также жителей Попова беспокоил нерегулярный вывоз мусора. «Мусор скапливается возле контейнеров, приходится убирать самим. А как вы знаете, людей сознательных все меньше, которых мусорят – все больше. Обратите, пожалуйста, на эту проблему внимание», – пожаловалась одна из местных жительниц.

По словам специалистов, в настоящее время региональный оператор вывозит коммунальные отходы с острова своими силами, так как договор с компанией «Даль-ЭКО», обслуживающей Первомайский район, расторгнут. Как отметил прокурор Владивостока Сергей Лубенец, данная проблема будет взята на контроль надзорного ведомства.

Кроме того, заместитель главы администрации Владивостока Тарас Фищук сообщил, что до конца года на острове Попова обустроят пять контейнерных площадок из 17 существующих. Работа в этом направлении будет продолжена.

«Во время встречи с жителями обсудили ряд проблемных вопросов, часть из которых удалось решить оперативно. Например, в этот же день была предоставлена служебная квартира участковому. Теперь он будет приезжать на остров гораздо чаще, и местные жители больше могут не переживать за свою безопасность. В целом такие совместные рабочие встречи – очень хорошая практика. Будем обязательно продолжать работать в этом направлении», – подвел итоги глава Владивостока Олег Гуменюк.

Отдел новостей «В»

Фото Анастасии Котляровой