Давайте полетаем! В небе над набережной Спортивной гавани Владивостока было замечено необыкновенное скопление змеев

В прошедшее воскресенье любителей активного отдыха и попутного ветра объединил первый фестиваль-конкурс воздушных ремесел «Идем на взлет!».

Жители и гости города увидели фееричные полеты драконов, бабочек и даже рыб. Многие из них не смогли удержаться от соблазна и лично поучаствовали в соревнованиях за звание лучшего «пилота».

Как рассказала одна из организаторов фестиваля Полина Топильская, мероприятие планировалось еще 15 июня – во Всемирный день ветра. Но коронавирус и режим самоизоляции немного изменили планы, поэтому фестиваль провели только сейчас, приурочив его ко Всемирному дню воздушных змеев.

«В прошлом году я выиграла грант в конкурсе молодежных инициатив на проведение этого фестиваля, – поясняет Полина. – Вместе со мной его организовывал специалист Приморского центра народной культуры Илья Федоров. Мы уже проводили небольшие запуски воздушных змеев, но теперь решили замахнуться на более крупный масштаб. Очень хочется, чтобы люди отдохнули и получили удовольствие. На фестивале есть все для этого: змеи, фрисби, бумажные самолетики, квадрокоптеры и виртуальная реальность. А еще мы бесплатно раздадим 150 летательных аппаратов и в конце запустим большую кобру как символ плодородия и процветания».

…С легкой руки ведущего и громогласного «Полетели!» в небо взвились пестрые воздушные змеи. Кстати, многие родители привели на праздник своих детей, но в итоге и сами захотели стать «пилотами». Можно было запустить готового змея, а можно было сделать летательный аппарат здесь же самостоятельно. Для этого на площадке фестиваля работали различные мастерские. Под руководством волонтеров МГУ им. Невельского взрослые и дети складывали бумажные самолетики, мастерили летающие тарелки и самых настоящих воздушных змеев с индивидуальным дизайном.

Для тех, кто уже пресытился окружающей реальностью, организаторы подготовили реальность виртуальную. Оставаясь на набережной, можно было легко прокатиться на воздушном шаре по окрестностям города. Увидеть мир с высоты птичьего полета позволяло самостоятельное управление квадрокоптером на одной из площадок. Для экстремалов и мечтателей авиационно-парашютный центр «Генералы» подготовил мастер-класс по укладке парашюта и технике безопасности при прыжке.

Не обошлось и без состязаний, в которых участвовали и новички, и профессионалы. Так, в небе помимо змеев, выданных организаторами, оказались самодельный куб и огромный кит, исполняющий потрясающие кульбиты.

«Сегодня я в первый раз запускал воздушного змея, – улыбался победитель в номинации «Самый длительный полет» Дмитрий. – Мы приехали с детьми на набережную погулять, забрели на фестиваль. И вот сразу победа! Управлять змеем весело, сын тоже довольно долго держал «руль», старался запустить все выше. Думаю, это не последний наш «полет».

Праздник воздуха и полета пришелся по душе всем участникам. И на взлет в воскресенье пошли не только воздушные змеи, но и эмоции людей.

Марина ЗУБКО

Фото с сайта www.vlc.ru