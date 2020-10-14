Звезды сошлись! Любой творческий человек знает, как важно получать обратную связь с публикой, заряжаться ее энергией, чувствовать ее живое дыхание. Именно обратная связь дает артистам вдохновение для нового творчества.

Особенно это важно тем, кто каждый день, несмотря на настроение, погоду и даже личные обстоятельства, выходит в эфир и делится своим позитивом, заряжая им большую часть Приморья. В то же время человеку свойственно любопытство. Поэтому нам всегда интересно, как выглядит тот, кого мы ежедневно слышим по утрам или когда возвращаемся домой, кто сообщает тебе последние новости, включает твою любимую музыку, устраивает веселые конкурсы и розыгрыши.

И вот 6 октября звезды сошлись: на акции радиостанции «Ви Би Си» «Наклейка» встретились популярные радиоведущие и слушатели. И, как при встрече старых друзей, каждому было что вспомнить и чем поделиться… Наступил новый день. Снова где-то по городу мчатся (а может, смирно стоят на парковках) авто с наклейками «Радио Ви Би Си» – как напоминание их владельцам и всем окружающим, что хорошие желания имеют свойство сбываться.

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Отдел новостей «В»